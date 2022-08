Mark Rutte is deze week de langstzittende premier van Nederland, maar dat wordt in het land niet bepaald gevierd. Hij scoort slecht op leiderschapskenmerken en ook maar weinig van zijn ‘eigen’ kiezers vinden hem een man van zijn woord.

Slechts een derde van de VVD-kiezers vindt dat hij nakomt wat hij belooft. Dat is altijd nog meer dan het gemiddelde van alle mensen in het land, maar het valt op omdat zij vorig jaar nog op de premier hebben gestemd. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder het Opiniepanel naar aanleiding van het recordpremierschap van Rutte.

Gemiddelde score Mark Rutte op leiderschapskenmerken volgens alle ondervraagden en VVD-kiezers

'Speelt met de waarheid'

De helft van de VVD-kiezers (50 procent) vindt Rutte geen man van zijn woord en nog eens 17 procent weet niet goed meer wat ze aan de premier hebben op dat vlak. "Waar ik voorheen het idee had dat hij bezig was met problemen oplossen, is hij nu vooral druk met goedpraten wat er fout gaat", zegt een kiezer die vorig jaar op de premier stemde.

Een ander heeft moeite zich te verdedigen als het gaat over Rutte. "Hij speelt te vaak met de waarheid. Dat viel mensen al langer op, maar na zo een lange tijd zijn ze het nu echt zat. Ik kan mijn omgeving ook niet meer overtuigen", zegt een VVD-kiezer in het onderzoek.

Wél een visie

Op veel andere aspecten wordt de premier nog wel goed beoordeeld door VVD-kiezers. Zij vinden Rutte in meerderheid gewoon gebleven (88 procent), flexibel (78 procent) en voor alle Nederlanders (61 procent).

En opvallend: zes op de tien VVD-kiezers vinden hem een premier met een visie voor Nederland. Een eigenschap die critici niet snel noemen als het over Rutte gaat.

Coalitiepolitiek

"Er wordt hem een gebrek aan visie verweten door mensen en partijen die het niet met zijn ideeën eens zijn. Als je dat vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waar", zegt een ondervraagde VVD-kiezer daarover.

Anderen denken dat zijn visie ondersneeuwt door de coalitiepolitiek die hij moet voeren als premier: "Hij heeft wel een visie, alleen door de zaak bij elkaar te willen houden, vervaagt die visie sterk en lijkt het alsof hij geen visie heeft."

Minder probleemoplosser

Buiten de VVD zijn kiezers uitgesproken negatief over de premier. Eerder bleek al dat het vertrouwen in hem momenteel zeer laag is en ruim acht op de tien vinden dat de premier over zijn houdbaarheidsdatum is. Maar de premier scoort ook slecht op positieve, individuele aspecten.

Een redelijke groep vindt het hem nog wel gewoon gebleven (50 procent) en flexibel (43 procent), maar daarmee houdt het wel op. Ten opzichte van 2020, toen hij als coronapremier veel vertrouwen kreeg, is zijn imago flink beschadigd. Vond in 2020 nog 59 procent hem een premier die de grote problemen kan oplossen, daar is nu nog maar 16 procent van over.