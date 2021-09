Demissionair premier Mark Rutte krijgt zware beveiliging na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad. "Dit lijkt 'normaal' te worden."

Er zouden 'spotters' in zijn buurt zijn gesignaleerd; mensen die verkennen hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt. De spotters worden gelinkt aan de Mocro-maffia.

Derde keer op rij

"Verschrikkelijk dat dit weer gebeurt", zegt criminoloog en universitair docent bestuurskunde Yarin Eski aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in misdaad en drugscriminaliteit.

Met 'weer' doelt hij op de moorden op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Deze aanslagen worden in verband gebracht met het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. "Voor de derde keer op rij is er een zodanig grote aanslag in voorbereiding. Het lijkt 'normaal' te worden."

Tolerant

Hoe erg het ook is, de dreiging aan het adres van Rutte komt niet uit de lucht vallen. Het gedoogbeleid dat sinds de jaren 70 wordt gevoerd in Nederland faciliteert de drugscriminaliteit, zegt Eski.

"Drugsgebruik is in ons land niet legaal en niet illegaal. We zijn 'tolerant'. Een mooi idee, maar daardoor heeft de georganiseerde misdaad de afgelopen 50 jaar kunnen professionaliseren. Het gevolg is dat er nu een topinfrastructuur ligt voor de illegale handel."

Geld naar recherche

Om de terreur door drugscriminelen terug te dringen, is het volgens de criminoloog essentieel dat er structureel meer geld wordt vrijgemaakt voor de nationale recherche.

"En dan niet voor nieuwe samenwerkingen of functies. Daar gaat te veel tijd inzitten. De recherche loopt al, zet in op wat we al hebben."

Niet meer op de fiets

Of de demissionair premier binnenkort weer op de fiets naar zijn werk kan is volgens Eski nog maar de vraag.

"Ik hoop het wel, maar denk het niet. Kijk wat er is gebeurd met Peter R. de Vries. Beveiliging is echt nodig, ook als de persoon zelf zegt dat het niet hoeft."

'Triest'

Rico Briedjal, beveiligingsexpert en 12 jaar werkzaam geweest bij Nederlandse militaire en politionele elite eenheden, was niet verbaasd toen hij vanmorgen hoorde over de bedreiging. "Hoe triest het ook is natuurlijk."

"In zijn rol als politicus heb je altijd politieke tegenstand en daar zitten helaas ook soms mensen tussen die de wetten er voor willen breken", zegt Briedjal.

Bron: EenVandaag Persoonsbeveiliger Rico Briedjal

Verschillende strategieën

Rutte zelf zou het liefst geen beveiliging willen, wordt gezegd. "Maar vooropgesteld: als wij als burger geen maatregelen zien, wil dat niet zeggen dat er geen beveiliging is", zegt Briedjal.

"Je kunt verschillende strategieën kiezen. Vanuit de anonimiteit, of als de dreiging heel groot is, dat je spierballen toont en in een grote groep beveiligers gaat rondlopen." Vanmiddag werd demissionair minister Hugo de Jonge ook met een beveiliger gezien.

Zelf kiezen

Veiligheidsexpert Briedjal zegt dat de Nederlandse beveiliging internationaal gezien van het allerhoogste niveau is. "Maar als we kijken naar de risico's, doen we weinig als er een klein risico is", zegt hij.

"In het geval van een politicus die misschien zelf zegt: 'ik wil het niet', dan gebeurt het niet. Maar je kunt je afvragen wat hij van beveiliging weet."

Functie en persoon

Er is dus ruimte om als Mark Rutte te zeggen: dit wil ik niet. Maar het probleem zit 'm in dat de persoon Mark Rutte een politieke ambitie heeft waarbij hij bepaald gedrag wil vertonen, maar de kwestie gaat om de functie die hij heeft.

"De functie moet beschermd worden. Dat maakt het zo moeilijk, omdat de functie en de persoon dezelfde zijn."