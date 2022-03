Het gevangenisregime van Ridouan Taghi in de EBI is versoepeld. Het speciale team van anonieme, gemaskerde cipiers is verdwenen. Dat bevestigt zijn advocaat Thomas van der Horst. "Van ongekende isolatie is op dit moment geen sprake meer."

Tegen Ridouan Taghi werden half oktober door de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ongekend strenge veiligheidsmaatregelen genomen, zo onthulde EenVandaag in november. De drugsbaron werd bewaakt door een speciaal team van onherkenbare bewaarders met bivakmutsen op. "Een hele unieke situatie", zo stelde hoogleraar penitentiair recht Sonja Meijer.

Extra veiligheidsmaatregelen na arrestatie Youssef Taghi

De extra veiligheidsmaatregelen in de EBI hadden alles te maken met de arrestatie op 8 oktober 2021 van zijn advocaat en neef Youssef Taghi, die verdacht wordt van het beramen van een gewelddadige uitbraak. Dat was reden voor de gevangenisdirectie om Taghi in de gevangenis steeds verder te isoleren.

Dit spijkerharde regime heeft uiteindelijk geduurd tot 15 december, zo laat advocaat Van der Horst weten in een schriftelijke reactie. "De huidige detentie-omstandigheden van Taghi zijn nu min of meer gelijk aan de situatie van voor de gebeurtenis op 8 oktober 2021. Het 'gewone' personeel is teruggekeerd en de 'externen' zijn verdwenen."

'Schriftelijke stukken worden geanonimiseerd'

Ridouan Taghi wordt volgens zijn raadsman sinds de arrestatie van zijn advocatenneef 'minder dan voorheen bezocht door de casemanager, leden van de medische dienst en de mentor'. Volgens Van der Horst is het beleid van de EBI er nu meer op gericht om Taghi 'vanuit anonimiteit' tegemoet te treden.

"Op schriftelijke stukken van medewerkers zoals inlichtingen, beslissingen of mededelingen, staat geen naam of afzender. Door de gevangenisdirecteur is Taghi sinds oktober 2021, en overigens ook daarvoor met uitzondering van één ontmoeting, niet bezocht." Verzoeken van Taghi om wel door deze medewerkers bezocht te worden vinden volgens Van der Horst 'veelal geen gehoor'.

Medewerkers EBI met spoed ondergedoken

Na de arrestatie van advocaat Youssef Taghi doken vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met spoed onder, uit angst voor gewelddadige acties uit kringen rond Ridouan Taghi.

In het onderzoek '26Mandel' naar de gewelddadige uitbraakplannen van de topcrimineel, bleek dat hij met zijn neef op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel. Uit informatie van NRC bleek dat deze vier EBI-medewerkers op een lijst stonden en dat ze daarom in veiligheid zijn gebracht.

Vergaande maatregelen om veiligheid personeel te garanderen

Deze ontsnappingsplannen en het zoeken naar de huisadressen van gevangenisbewaarders hebben er volgens hoogleraar Sonja Meijer toe geleid dat de directie van de EBI de unieke en zeer vergaande maatregelen nam, om zo de veiligheid van het personeel te kunnen garanderen. "Daar gaat natuurlijk een enorme dreiging vanuit. Ik kan me alleszins voorstellen dat daarom die maatregelen zijn genomen."

Plaatsing in de EBI heeft in het algemeen vooral tot doel om ongecontroleerd contact met de buitenwereld te voorkomen. Zo mag Ridouan Taghi per week 1 uur persoonlijk bezoek ontvangen. Ook kan hij iedere week 30 minuten telefoneren met naasten. In tegenstelling tot veel andere EBI-gevangenen mag hij echter geen enkel contact hebben met medegedetineerden.

Klacht over anonieme bewakers

Tegen het strenge gevangenisregime dat ruim twee maanden van kracht is geweest, heeft Ridouan Taghi een klacht ingediend bij de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Vught. Volgens zijn advocaat Van der Horst waren deze 'detentie-omstandigheden in strijd met (inter)nationale wet- en regelgeving, waaronder de European Prison Rules, de Nelson Mandela Rules en het EVRM'.

Vooral de anonieme benadering van Taghi door de speciale bewaarders was onrechtmatig, stelt Van der Horst: "Onderdeel van de aanpak was het weigeren van betekenisvol menselijk contact, er werd niet gepraat met cliënt. Ook werden door dit team op amateuristische en onprofessionele wijze werkzaamheden uitgevoerd. Daarom moeten deze detentie-omstandigheden als onrechtmatig worden beoordeeld."