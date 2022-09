Recherche en OM zien hem als 'geweldsman' van Ridouan Taghi: Jaouad F. Hij is een neef van Taghi en volgens opsporingsdiensten een van diens belangrijkste vertrouwelingen. F. is nu veroordeeld tot 6 jaar cel in Marokko, bevestigt het Landelijk Parket.

Jaouad F. werd in oktober 2021 in Tétouan gearresteerd voor betrokkenheid bij een vergismoord in Marrakech, waarbij de zoon van een hoge Marokkaanse rechter om het leven kwam. Het Landelijk Parket bevestigt aan EenVandaag dat 'het OM van Marokko heeft vernomen dat Jaouad F. daar recent is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor deelname aan een criminele drugsorganisatie'.

Jaouad F. in veel politieonderzoeken

Opvallend is dat de naam van de 28-jarige Jaouad F., bijnaam 'Bolle', al jaren veelvuldig voorkomt in tal van grote politieonderzoeken in Nederland. Zoals het Marengo-dossier, maar ook in geruchtmakende onderzoeken zoals de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., en de liquidatie van Derk Wiersum, destijds advocaat van Nabil.

Volgens het OM wordt F. op dit moment niet vervolgd, maar is hij wel verdachte. "Jaouad F. is verdachte in diverse onderzoeken van het Landelijk Parket naar de criminele organisatie rond Ridouan Taghi", laat een woordvoerder weten. Justitie vraagt niet om zijn uitlevering, omdat hij Marokkaans staatsburger is en Marokko geen onderdanen uitlevert.

Moorden op Reduan B. en Derk Wiersum

De Nederlandse opsporingsdiensten zullen niettemin opgetogen zijn over de veroordeling van Jaouad F. in Marokko. Hij wordt gezien als een belangrijke vertrouweling van Ridouan Taghi. Uit onderschepte communicatie blijkt dat hij rechtstreeks contact had met Ridouan Taghi en andere kopstukken uit de vermoedelijke liquidatiebende van de topcrimineel.

Bovendien vindt de recherche steeds meer bewijs dat F. de huurmoordenaars van Reduan B. en Derk Wiersum direct heeft aangestuurd via berichten die vanaf versleutelde PGP-telefoons werden verstuurd. Die twee moorden vonden respectievelijk in maart 2018 en september 2019 plaats. Door de veroordeling van F. in Marokko hebben politie en justitie nu nog jaren de tijd om onderzoek te doen naar zijn precieze rol.

'Leidinggevende rol in bende Taghi'

In een recente aanvulling in het politieonderzoek naar de moord op Wiersum, in handen van EenVandaag, schrijft de recherche: "Uit metadata is het vermoeden ontstaan dat Jaouad F. een centrale rol heeft gespeeld. Hij onderhield het contact met zowel de organisatie die de voorverkenningen op het kantoor en de woning van Wiersum deed en de voertuigen leverde, als de uiteindelijke uitvoerders van de moord."

In hetzelfde proces-verbaal brengt de politie F. in verband met "verschillende zware geweldsdelicten die qua werkwijze samenhang vertonen met bevindingen binnen het onderzoek naar de moord op Derk Wiersum". Volgens de recherche had F. daarbij een 'leidinggevende rol': "Hij geeft aan wat er moet gebeuren en op welke wijze. Gebruik van vuurwapens wordt niet geschuwd om iemand een lesje te leren."

Andere neef van Ridouan Taghi officieel vervolgd

In het onderzoek naar de moord op Wiersum wordt een andere neef, Anouar Taghi, wel officieel vervolgd voor betrokkenheid bij de uitvoering van de liquidatie. Hij zou met een groep medeverdachten vanuit een loods in Utrecht de Renault Mégane en de Volkswagen Transporter hebben geleverd die zijn gebruikt voor de aanslag. Op woensdag 21 september gaat de rechtszaak tegen deze groep verdachten verder.

Los van deze familieverbanden heeft het OM nog geen keihard bewijs gepresenteerd voor de daadwerkelijke betrokkenheid van Ridouan Taghi bij de moorden op Reduan B. en Derk Wiersum. In het Marengo-proces heeft justitie eind juni levenslang geëist tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vier medeverdachten voor 6 liquidaties, 3 moordpogingen en het treffen van voorbereidingen voor nog eens 4 liquidaties. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.