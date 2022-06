De beruchte Amsterdamse crimineel Mink K. is zaterdag door Libanon uitgeleverd aan Nederland. Daar is hij samen met zijn schoonzoon aangehouden op verdenking van grootschalige handel in drugs van Zuid-Amerika naar Nederland.

Mink K. wordt gelinkt aan de vondst van twee ladingen coke van 750 en 840 kilo. Op verzoek van de Nederlandse justitie werd hij in Beiroet gearresteerd. Maar bij het doorzoeken van zijn huis troffen de autoriteiten ook een heel arsenaal wapens aan, waaronder raketwerpers.

Georganiseerde misdaad

Geen kruimeldief dus. Toch zal de naam Mink K. bij de jongere generaties niet zo snel een belletje doen rinkelen. Als crimineel in de jaren tachtig en negentig was hij te vinden in de georganiseerde misdaad, waarin namen als Willem Holleeder en Cor van Hout de boventoon voerde.

Als rechtenstudent kwam K. erachter dat er sneller geld verdiend kon worden. "Hij hengelde dan cheques uit de brievenbus of handelde in hasj", vertelt misdaadjournalist Marian Husken.

Opgegroeid met wapens

Als klein jongetje was hij al veel bezig met wapens. "Zijn buurman had een schietvereniging waar hij graag kwam. Daar mocht hij op gegeven moment zelfs de wapens schoonmaken en in elkaar zetten", vertelt Husken.

Dat hij nog altijd in de weer is met wapens, blijkt uit het enorme wapenarsenaal dat in zijn huis werd gevonden in Beiroet.

Veroordeeld voor wapenbezit en drugshandel

Uiteindelijk wordt Mink K. meerdere keren in Nederland veroordeeld voor wapenbezit en drugshandel. Hij verhuist daarom naar Libanon, waar hij nogmaals wordt veroordeeld voor cocaïnehandel. Hier zit hij zijn straf uit maar hij wordt eerder vrijgelaten.

In 2019 vertelt K. nog in het programma Narcostaat dat hij 'als voormalig topcrimineel' wel nog weet wat zich afspeelt in het wereldje, maar zich er nu buiten houdt.

Criminaliteit is veranderd

In het programma zegt K. dat de onderwereld is veranderd. Husken beaamt dit. "Er is geen georganiseerde criminaliteit meer zoals vroeger. Toen werd het allemaal een stuk 'netter' afgehandeld. Als je kijkt naar hoe Peter R. De Vries in koele bloede is vermoord, dat was in de jaren negentig nooit zo rommelig gedaan."

Dat neemt niet weg dat er vroeger ook al een boel mensen vermoord werden. "De cijfers laten niet zien dat het nu gewelddadiger is. Vroeger was het ook heftig alleen werd het netter afgehandeld."

Iedereen werkt samen met iedereen

Volgens Husken zijn het tegenwoordig meer vloeiende netwerken waarin iedereen met iedereen werkt. Daarin sijpelt ook de oude garde nog steeds door. "De afgelopen weken zit ik bij het Marengo-proces. Ook daar kwam de naam van een tijdsgenoot van Mink K. langs. Kennelijk is er dus toch contact tussen mensen van toen en nu."

Dinsdag wordt Mink K. samen met zijn schoonzoon Najim Z. voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Dan zullen meer details over de zaak worden vrijgegeven.