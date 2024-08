De wildgroei aan keurmerken in de supermarkten moet worden beteugeld, vinden óók de supermarkten. Volgens Milieu Centraal worden er wel driehonderd verschillende keurmerken gebruikt, waarvan maar twaalf écht betrouwbaar zijn.

"Het is een zorg dat er veel keurmerken zijn, die eigenlijk niks meer voorstellen", zegt Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van de supermarkten.

Oerwoud aan keurmerken

Volgens Jansen moeten producenten, supermarkten en de overheid samen kijken naar de keurmerken. "Degene die niet boven wettelijk niveau uitkomen of die niet goed gecontroleerd zijn moeten we niet meer gaan gebruiken op verpakkingen." De supermarkten hebben alleen invloed op de huismerkproducten en die gebruiken alleen de goedgekeurde keurmerken. Op de A-merken is die invloed er niet.

Het oerwoud aan keurmerken leidt er op dit moment toe dat veel consumenten weinig waarde hechten aan een keurmerk en de keuze alleen baseren op de prijs. "Dat vind ik wel een zorgpunt, want er zitten ook hele goede keurmerken tussen", vertelt Jansen. "Als die ook de bietenbrug opgaan, omdat er ook heel veel keurmerkjes zijn die niks voorstellen, dan is dat een zorg."

Nep logo's en valse claims

Milieu Centraal lanceert vandaag een nieuwe campagne en een vernieuwde Keurmerkenwijzer. "Dit om de consument nog bewuster te maken dat niet ieder label een betrouwbaar keurmerk is." Uit onderzoek blijkt volgens Milieu Centraal dat een derde van de consumenten betrouwbare en onafhankelijke duurzaamheidskeurmerken niet kan onderscheiden van nep logo's of valse claims.

Ruim vier op de tien van de consumenten wil een verbod op misleidende logo's of neppe keurmerken. "Helaas zijn er ook talloze logo's die de indruk wekken dat een product is gecertificeerd terwijl dat niet zo is. Consumenten denken hierdoor een product met keurmerk te kopen, maar worden eigenlijk misleid", schrijft Milieu Centraal in het persbericht.

Keurmerken moeten gecontroleerd zijn

Uiteindelijk is het volgens de supermarkten van belang dat er maar een paar keurmerken overblijven, waar de duurzaamheidsclaims van bewezen en onafhankelijk gecontroleerd zijn. "Het is ook in ons belang dat we echt gaan sturen op de topkeurmerken van Milieu Centraal," zegt Jansen.

Dat is volgens hem niet alleen in het belang van de consumenten, maar ook de producenten. "Boeren, tuinders en vissers hebben hun best gedaan om het milieu te ontzien en dierenwelzijn te verbeteren."

'Het moet goed onderbouwd zijn'

Producent Unilever vindt ook dat er strengere regels moeten komen als het gaat om keurmerken, vertelt een woordvoerder. "Of een keurmerk nou zelfbedacht is of niet, het moet altijd goed onderbouwd zijn. Zodat het helderheid verschaft en de consument helpt om een duurzame keuze te maken."

"Een grote hoeveelheid aan niet altijd even duidelijke keurmerken zal hier niet aan bijdragen", gaat ze verder. Ze ziet daarom graag dat er minder keurmerken komen, die juist meer zeggen omdat ze onderscheidend en helder zijn.

Hoop gericht op nieuwe minister

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), Milieu Centraal en de Reclame Code Commissie houden toezicht op valse claims en onterechte keurmerken. Nieuwe Europese wetgeving zal binnen twee jaar er voor moeten zorgen dat keurmerken betrouwbaarder en daarmee waardevoller worden.

Jansen hoopt dat het kabinet deze Europese wetgeving snel in Nederlands beleid omzet. "Ik hoop dat de nieuwe minister daar een duit in het zakje wil doen, want we hebben er belang bij dat er betrouwbare goede keurmerken zijn die bovenwettelijk zijn en ook ambitieus de zaak verder helpen."