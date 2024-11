Abortus is in de laatste dagen voor de Amerikaanse verkiezingen opnieuw uitgegroeid tot het belangrijkste thema. Terecht, vindt Shannon uit de staat Georgia. Zij onderging een paar jaar geleden met veel moeite een abortus, en is woedend op Trump.

Lang leek het erop dat het onderwerp abortus bij deze presidentsverkiezingen niet zo'n grote rol zou spelen. Immigratie, de aanval op de democratie, en vooral de hoge inflatie beheersten het nieuws. Maar mede dankzij uitspraken van de Amerikaanse zangeres Beyoncé en een vurige speech van voormalige First Lady Michelle Obama, staat abortus nu weer bovenaan de agenda.

Zwanger na verkrachting

Dat is volgens Shannon meer dan terecht. Ze is 20 als ze verkracht wordt in een hostel en hierdoor zwanger raakt. Het is dan al moeilijk om een abortus te krijgen en ze moet door haar moeder naar een abortuskliniek worden gebracht.

De verkrachting is een ervaring die ze zo snel mogelijk achter zich wilde laten. "Ik ging terug naar huis en wilde meteen doorgaan met mijn leven, het was een trauma die ik wilde onderdrukken. Maar dat was geen optie, want ik ontdekte thuis dat ik zwanger was", vertelt ze.

Abortus enige optie

Na deze ontdekking koos Shannon bewust voor een abortus, een beslissing waar ze geen moment aan heeft getwijfeld. "Voor mij was dat de enige optie. Zelfs als ik niet was verkracht, had ik deze beslissing genomen."

"Ik was simpelweg niet in staat om een kind groot te brengen", blikt ze terug. "Het zou mijn hele leven en toekomst hebben ontwricht. Maar het belangrijkste is: ik wilde het niet. Waarom ik die keuze maakte, doet er helemaal niet toe."

Bekijk ook Embryo's in Alabama nu beschouwd als persoon en dat kan best weleens invloed hebben op de komende presidentsverkiezingen

Roe v. Wade

Het recht op abortus was toentertijd nog beschermd door een belangrijke gerechtelijke uitspraak: Roe v. Wade, voor Shannon was het dankzij deze uitspraak dus geen probleem om een abortus uit te laten voeren.

Maar, 2 jaar geleden draaide het Hooggerechtshof in Amerika diezelfde uitspraak terug en sindsdien mogen staten zelf bepalen in hoeverre abortus legaal is. Vrijwel gelijk na de uitspraak van het Hooggerechtshof voerden veel Republikeinse staten strenge abortuswetgeving in. Andere staten hebben het recht op abortus juist steviger verankerd.

'Ik was er kapot van'

De mogelijkheid om zelf te beslissen over haar lichaam is voor Shannon cruciaal geweest. Dat recht ziet ze nu in haar thuisstaat Georgia voor anderen in gevaar komen. De staat heeft op dit moment een van de strengste abortuswetgevingen, het is illegaal om na 6 weken zwangerschap een abortus uit te voeren. Veel vrouwen weten in zo'n vroeg stadium van hun zwangerschap nog niet dat ze in verwachting zijn.

Shannon werd overvallen door paniek toen ze hoorde dat Roe v. Wade werd teruggedraaid. "Ik was er emotioneel kapot van. Ik bleef me afvragen: als ik nu een abortus nodig zou hebben, hoe zou dat eruitzien? En steeds dacht ik terug aan de obstakels dat ik 10 jaar geleden al tegenkwam toen ik een abortus nodig had."

Presidentsverkiezingen Amerika

Veel Amerikanen zijn net zo geschrokken als zij en dus staat abortus tijdens de verkiezingen weer hoog op de politieke agenda. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Centre, vindt 67 procent van de Harris-supporters abortus een belangrijk verkiezingsthema. Onder Trump-supporters is dat percentage ongeveer de helft lager, 35 procent.

De redenen waarom abortus zo'n belangrijk thema is voor stemmers, lopen echter sterk uiteen. Sommige Amerikanen willen dat het overal weer legaal wordt. Die groep schaart zich achter Harris. Anderen willen juist dat de huidige beperkingen blijven bestaan. Zij kiezen veelal voor Trump.

'Beangstigende tijden om Amerikaan te zijn'

Shannon kijkt met angst uit naar de verkiezingen van komende dinsdag. "Het zijn behoorlijk beangstigende tijden om in te leven, om Amerikaan te zijn, om in een conservatieve staat te wonen, om in Georgia te wonen," zegt ze.

"Het is belangrijk te beseffen dat als rechts hier de macht krijgt, dat fundamentele individuele rechten verder worden aangetast. Het recht op lichamelijke autonomie en de vrijheid om zelf keuzes te maken in je leven, nu en in de toekomst."