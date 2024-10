Pal voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat The Apprentice in première. In de film leren we een jonge Donald Trump kennen en zien we hoe zijn leermeester, Roy Cohn, hem klaarstoomde voor zijn toekomst. "Hij was essentieel voor Trumps carrière."

Amerikadeskundige en voormalig Republikein Jennifer Smits-Kilgus heeft de film gezien. Zij herkent hoe Trumps leven en carrière gevormd zijn door de controversiële en conservatieve New Yorkse advocaat Roy Cohn, die in de jaren 60, 70 en 80 in de onder- en bovenwereld opereerde. "Cohn was essentieel voor de opkomst en carrière van Trump." Mede dankzij hem wist Trump de top van de New Yorkse vastgoedwereld te bereiken.

Trump in de leer bij Cohn

Cohn leerde Trump de 'regels van het winnen', vertelt Smits-Kilgus. "Donald Trump had altijd al de neiging tot manipulatie, maar Roy Cohn tilde dat naar een hoger niveau", legt ze uit. De advocaat leefde naar drie belangrijke regels: ontken alles, ga op alle fronten in de aanval en erken nooit een nederlaag. "Trump heeft deze regels zich eigengemaakt."

De filosofie van Cohn, die in 1982 overleed, biedt een uniek inkijkje in de strategie achter de Trump-campagne. "Cohn was iemand die tot het uiterste ging en psychologische oorlogsvoering gebruikte om zijn tegenstanders te manipuleren", licht Smits-Kilgus toe. Ze vindt dat vergelijkbaar met Trumps huidige gedrag: pathologisch liegen, psychologische manipulatie en meedogenloosheid.

'Ze eten honden en katten'

"Zie bijvoorbeeld de recente uitspraken waarin hij schokkende beschuldigingen maakte over Haïtiaanse immigranten in Springfield in de staat Ohio, die huisdieren zouden stelen om op te eten", merkt de Amerikadeskundige op. Trump deed deze feitelijk onjuiste uitspraak afgelopen september op televisie, tijdens het eerste presidentsdebat met zijn tegenstander Kamala Harris.

Inwoners van de stad werden als gevolg bedreigd door extreemrechtse groeperingen, zoals de Proud Boys en Klux Klux Khlan, en overspoeld met bommeldingen. De burgemeester van Springfield voelde zich hierdoor genoodzaakt om de noodtoestand uit te roepen. "Publieke diensten werden afgesloten en studenten konden niet naar school. Kostte dat de stad geld? Absoluut. Heeft hij zich verontschuldigd? Nee. Precies de strategie van Cohn."

Quid pro quo

De relatie tussen Trump en Cohn was volgens Smits-Kilgus vooral gebaseerd op vertrouwen en vriendschap. Er was geen sprake van financiële transacties. "Het was een quid pro quo: jij helpt mij, ik help jou."

"Maar het is tijd dat we een dergelijke uitwisseling van diensten en steun in de politiek gezamenlijk gaan bestrijden", is haar pleidooi.

Film als reflectiemoment

Zelf was Smits-Kilgus ooit ook betrokken bij de Republikeinse Partij en was ze medewerker van president George W. Bush. Maar, ze voelt zich niet meer langer thuis in de conservatieve partij. "Het is verdrietig om te zien hoe de waarden van de Republikeinse Partij zijn veranderd, dat de partij niet langer de principes hooghoudt waarvoor ze ooit stond."

De release van The Apprentice komt volgens haar op een cruciaal moment voor de Amerikaanse politiek: het zet het publiek mogelijk aan tot reflecteren op de huidige staat van de Amerikaanse politiek. "Ik zie nu veel giftige mannelijkheid in het politieke systeem. Met veel waardering voor mannen die kracht en een macho-imago uitstralen. Daar zou een cultuurverandering in moeten plaatsvinden", zegt Smits-Kilgus tot slot.

'Nep en klasseloos'

Donald Trump is zelf niet te spreken over de film. Zo liet hij vorige week via zijn eigen socialmediaplatform, Truth Social, weten dat The Apprentice een 'neppe' en 'klasseloze' film is. Vooral de schokkende scène waarin wordt gesuggereerd dat Trump zijn ex-vrouw, Ivana Trump, zou hebben verkracht, beschouwt hij als 'kwaadwillige laster'.

Volgens de presidentskandidaat is de film gemaakt om hem tegen te werken in zijn poging om opnieuw president van de Verenigde Staten te worden. Ook zijn advocaten spreken over buitenlandse inmenging in de verkiezingen vanwege de Iraanse wortels van de regisseur Abbassi en de Deense, Ierse en Canadese financiering. Op basis hiervan probeerden ze eerder de release van de film tegen te houden en de producent te laten vervolgen.