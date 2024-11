In de Amerikaanse staat North Carolina wordt het dit jaar spannend of presidentskandidaat Donald Trump gaat winnen. Cowgirl en rancheigenaar Gracie Torres legt uit waarom zij op de Republikein stemt, ondanks dat ze liever een vrouw als president heeft.

Trump hoopt dankzij de zogenoemde 'rural vote' het Witte Huis te heroveren: de stem van mensen op het platteland. Een van hen is Gracie Torres, een echte cowgirl en de trotse eigenaar van een ranch in Elm City in de staat North Carolina. Op haar boerderij houdt ze veertig paarden en tachtig koeien, en ze organiseert regelmatig rodeo's.

Steun niet van harte

"Ik ben conservatief en een echte Republikein", vertelt ze. Gracie is anti-abortus, maakt zich zorgen over bepaalde lesstof in het onderwijs en wil het liefst zo min mogelijk belasting betalen. Dat zijn allemaal redenen om op Trump te stemmen, en dat doet ze ook. Maar hij krijgt haar steun niet van harte.

"Ik beschouw mezelf niet als extreem, zoals sommige andere mensen die op Trump stemmen", vertelt ze. "Als het op politiek aankomt, probeer ik juist heel respectvol te zijn naar iedereen. Ik kom altijd op voor wat ik juist vind, maar probeer ook de standpunten van anderen te begrijpen."

Minste van twee kwaden

Gracie moet dan ook niets hebben van de soms vijandige retoriek van Trump en een deel van zijn achterban. "Ik zou willen dat hij af en toe zijn mond zou houden. Soms brengt hij zichzelf in de problemen door wat hij zegt."

De cowgirl ziet Trump meer als 'het minste van twee kwaden', dan als een perfecte leider. "Van de twee opties die we hebben, vind ik hem de minst slechte keuze", legt ze uit. "Er zijn veel grijze gebieden in zijn beleid. Soms weet ik niet wat ik ervan moet denken, omdat hij zelf onduidelijk is over bepaalde onderwerpen."

Liever een vrouw, maar niet Kamala Harris

Gracie denkt dat Trump de beste keuze is voor de komende 4 jaar in het Witte Huis. Ze waardeert vooral zijn zakelijke instelling, wat voor haar als ondernemer zwaar weegt. "Ik ben altijd zelfstandig geweest, net als mijn ouders. Ik kan zijn zakelijke houding wel waarderen."

Hoewel Gracie op Trump stemt, droomt ze ervan ooit een vrouw als president te zien. "Een vrouw als president in de Verenigde Staten zou geweldig zijn. Een zwarte vrouw net zo goed", zegt ze. Maar Kamala Harris is volgens Gracie niet de juiste vrouw voor deze baan. "Harris heeft de afgelopen 4 jaar te weinig van zichzelf laten zien."

Het effect van de Amerikaanse verkiezingen op Nederland

Meer stemmers zoals Gracie

Gracie is niet de enige die op Trump stemt, ondanks dat ze geen fan van hem is, zegt politicoloog Michael Bitzer van de Wacamba University. "In landelijke gebieden zijn economische stabiliteit en sociale waarden belangrijke thema's. Onderwerpen als abortusbeperkingen, immigratie en criminaliteit spelen vaak een grotere rol dan in stedelijke regio's."

Een kandidaat als Harris is volgens hem te progressief voor mensen van het platteland. "Zij zien dingen fundamenteel anders dan stedelijke kiezers en hebben het gevoel dat ze achterblijven terwijl het land zich op een andere manier ontwikkelt", vertelt de hoogleraar.

Wordt North Carolina rood of blauw?

Is dat dan genoeg voor een overwinning van Trump in de belangrijke staat North Carolina? Dat is nog onzeker. De stem van stedelijke kiezers in de staat wordt steeds dominanter, omdat steeds meer mensen van het platteland naar de stad verhuizen. 4 jaar geleden won Donald Trump met minder dan 75.000 stemmen in North Carolina.

"Ik denk dat de meeste Republikeinen nog steeds de neiging hebben om op Trump te stemmen. Maar als je echt anti-Trump bent, is de kans groot dat je juist tegen hem stemt en dus op Harris", zegt Bitzer. "Het kan een kleine groep kiezers zijn, maar het kan enorme gevolgen hebben."