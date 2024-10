Kinderen op de basisscholen sporten steeds minder door een tekort aan gymzalen en een vol lesrooster. Een derde van de scholen voldoet niet aan de wettelijke norm van 90 minuten bewegingsonderwijs per week. "Een zorgwekkende trend."

Het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar de beweegnorm van kinderen op scholen. Met name scholen die weinig gymlessen in de roosters aanbieden, geven volgens de onderzoekers weinig prioriteit om de situatie snel te verbeteren. Vooral in de groepen één en twee lukt het scholen niet om kinderen genoeg te laten bewegen.

TikTok in plaats van bewegen

Sanne de Vries is lector Gezonde Leefstijl aan de Haagse Hogeschool en spreekt van een 'zorgwekkende trend'. Want door beweging zijn kinderen minder lening, hebben ze minder kracht en is het ook lastiger om te balanceren.

Volgens De Vries heeft dit vooral te maken met de tijd die ze op hun mobieltje, laptop of andere elektronische apparaten besteden in plaats van naar buiten te gaan. "Het is schadelijk dat die verplichte gymlessen niet gehaald worden. Daar hebben kinderen, als ze daarnaast ook te weinig bewegen, hun hele leven lang last van."

Kinderen willen bewegen

Toch zijn er ook basisscholen waar het juist wél goed gaat. Zo is basisschool De Waterhof in Delft dit jaar uitgeroepen tot 'Sportiefste School van Nederland' waar beweging, ook onder schooltijd flink wordt gestimuleerd.

Docent bewegingsonderwijs Nick Keijser op De Waterhof zegt dat het begint bij het erkennen van de beweegbehoefte van kinderen. Op gegeven moment neemt die aandacht namelijk af.

'Tafelspringen'

"We proberen aan die behoefte te voldoen door iedere dertig minuten beweging aan te bieden, bewegingstussendoortjes, of door bewegend leren", vertelt Keiser.

Als voorbeeld noemt hij het 'tafelspringen', waarbij er honderd tegels zijn en kinderen de tafel van 3 moeten maken door te springen naar de cijfers. Hiermee wordt geleerde stof geautomatiseerd.

Beter stof opnemen

De lector Gezonde Leefstijl is blij met dit soort initiatieven van onderaf, zoals op De Waterhof. Gymleerkrachten en directeuren doen het namelijk zelf en worden daarbij ondersteund door gemeenten. Bovendien heeft dat niet alleen effect op de fysieke gezondheid, maar ook op de mentale ontwikkeling van een kind.

"Je ziet dat kinderen die veel bewegen ook beter worden in taal- en rekenvakken, en dat de sfeer in de klas verbetert", vertelt De Vries. Juist voor kinderen die van huis uit meekrijgen dat sporten belangrijk is, krijgen zo ook een belangrijke basis op school. Ze vervolgt: "Dit is ook een manier om de kloof te verkleinen."

Blij met bewegen

Op basisschool De Waterhof is het bewegingsonderwijs een succes onder zowel leraren als leerlingen. Leraar bewegingsonderwijs Keijser zegt dat ze op de school steeds nieuwe manieren zoeken om bewegen in een schooldag in te bouwen.

"Soms is het te rumoerig op de gang als we naar buiten gaan voor een beweegmomentje met een klas en dan gaan we daarover in gesprek. Het belangrijkste is dat de leerlingen heel gemotiveerd zijn om het allemaal goed te laten werken, juist omdat ze heel blij zijn met die beweegmomenten."