Ook ver van het front moeten Oekraïense burgers vrezen voor hun leven. Yaroslav Bazylevych verloor begin september zijn vrouw en drie dochters bij een Russische raketaanval in Lviv. Yuriy Shyvala kwam met de schrik vrij. "Nergens ben je veilig."

Op de vroege ochtend van 4 september treffen Russische drones en raketten woongebouwen in de westerse stad Lviv, dat honderden kilometers van het front ligt en wordt gezien als een van de veiligste steden van Oekraïne. In totaal kwamen zeven burgers om het leven.

Bergen puin

Ook nu nog ligt er een berg puin voor wat het woonhuis was van de familie Bazylevych. Een klein herinneringsmonument bezaaid met bloemen laat de gezichten zien van de mensen die bruut zijn vermoord in hun slaap.

Olesya Huzar verleent psychische bijstand aan militairen, maar wil ook laten zien dat Rusland niet alleen slachtoffers maakt aan het front. "Yaroslav haalde op dat moment water voor zijn kinderen. Door de aanval zijn zij en hun moeder direct omgekomen."

'Zij waren de toekomst'

Het gezin stond bekend als zeer hecht. Moeder Evgenya van 43 werkte als yogadocent, dochter Yaryna van 21 werkte aan een jeugdproject voor de stad Lviv, Darya van 18 studeerde Culturele Studies en Emilia zat op de basisschool, kreeg pianoles en zou in september 7 jaar zijn geworden. "Zij waren de toekomst van ons land, maar het mag niet zo zijn", zegt Olesya met een brok in haar keel.

De raketten slaan die nacht in op twee plekken. Het huis van Yuriy Shyvala wordt net niet geraakt, maar hij laat zien hoeveel schade er is aangericht. "De explosie verwoestte dit gebouw, het pand ernaast is ook onbewoonbaar geworden." Zijn eigen auto is volledig uitgebrand.

Het leven gaat door

Yuriy was niet thuis en heeft zijn vrouw eerder al naar zijn ouders in een van de buitenwijken gebracht. "Ons huis staat er gelukkig nog, er is alleen schade. De ramen zijn gesprongen en de toegangsdeur is eruit geblazen, maar dat kunnen we herstellen."

Het leven in Lviv gaat ook door. Mensen gaan naar hun werk en jongeren zoeken elkaar op. Kunnen Oekraïense vluchtelingen terugkeren naar hun land, nu de oorlog voortduurt? Het westen van het land zou veilig zijn, stelde BBB-politica Mona Keijzer in januari van dit jaar.

'Nergens ben je veilig'

Maar volgens Yuriy is dat onzin. "Door de langeafstandsraketten van Rusland kan elke plek in Oekraïne worden geraakt, nergens ben je veilig, dat blijkt maar weer. Ik heb me altijd erg veilig gevoeld in mijn huis, maar ik heb nu zelf meegemaakt dat het niet waar is. Je weet nooit welke plek de volgende zal zijn."

"Ik zou zo graag willen dat dit de laatste slachtoffers zijn van deze oorlog, maar ik weet ook dat dat niet het geval zal zijn", verzucht ook Olesya. En daarom hoop ik dat de Europese gemeenschap ons op alle mogelijke manieren blijft steunen om deze oorlog te beëindigen." Yuriy: "Deze horror moet zo snel mogelijk stoppen. Dit is Europa in de 21ste eeuw. We willen gewoon normaal, in vrede kunnen leven."