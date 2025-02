Oekraïne en de VS zijn tot een overeenkomst gekomen over de Oekraïense grondstoffen. Volgens president Trump komt de Oekraïense president vrijdag een raamwerkakkoord tekenen. Maar, Zelensky ontkent dat.

Maar wie heeft eigenlijk baat bij deze overeenkomst? We vroegen het aan Amrish Ritoe, energie- en grondstoffendeskundige van kennisinstituut HCSS.

Partnerschap met grootste economie

De winst voor de Oekraïners is volgens Ritoe groot, als de Amerikanen zich aan hun afspraken houden. De Oekraïners gaan dan namelijk een partnerschap aan met de grootste economie ter wereld.

"Dat brengt economische slagkracht met zich mee. Het gaat om broodnodige investeringen in de Oekraïense economie en de zekerheid van een solide partner", vertelt hij.

'Rusland denkt wel twee keer na'

In de raamwerkovereenkomst wordt geen woord gesproken over veiligheidsgarantie van de Amerikanen aan de Oekraïners. Toch zullen ze volgens Ritoe ook op dit vlak winst boeken, namelijk afschrikking.

"De Amerikanen hebben nu belangen in Oekraïne, en die belangen zullen ze verdedigen. Daardoor zullen de Russen wel twee keer denken voordat ze aanvallen."

Niet meer afhankelijk van China

Met de overeenkomst boekt ook president Donald Trump een voor hem belangrijke overwinning. "Hij moet thuis verkopen dat Amerika baat heeft bij bemoeienis met Oekraïne", merkt Ritoe op. "Dat kan hij nu doen, want Amerika heeft dankzij een bondgenootschap met Oekraïne binnenkort hoogstwaarschijnlijk toegang tot super belangrijke grondstoffen. Grondstoffen waarvan ze anders afhankelijk zijn van China, het land waar Trump zich zo afkeert."

"En verder kunnen de Amerikanen dan gebruikmaken van de uitgebreide kennis en ervaring van de Oekraïners in het delven en verwerken van grondstoffen", zegt hij.

Europa buitenspel

De Amerikanen gaan met deze overeenkomst dus zeker verdienen in Oekraïne. Terwijl Europa kans loopt buitenspel te komen te staan, merkt Ritoe op.

Dat is een economisch verlies, maar ook een strategisch verlies. Want ook Europa wil minder afhankelijk worden van andere landen zoals China en de VS. "En nu kunnen we mogelijk ook geen aanspraak maken op grondstoffen in Europa", zegt hij tot slot.