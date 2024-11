Het aantal mensen met overgewicht blijft toenemen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ongezonde voeding is een van de boosdoeners. Bij openbare kantine Mensa Mensa in Rotterdam ligt de focus daarom op gezonde maaltijden.

In 2050 heeft 64 procent van de mensen in Nederland overgewicht. Vooral bij jongeren neemt het toe. Dat voorspelt het RIVM in het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Maar er zijn ook organisaties die juist druk bezig zijn om dit tegen te gaan. Zoals: Mensa Mensa in Rotterdam-Zuid.

Gezond eten makkelijkste optie

Erwtensoep, lasagne en boerenkool, bij 'openbare kantine' Mensa Mensa kan je het allemaal krijgen voor een zacht prijsje. 5 euro, om precies te zijn. Het doel van organisator Floris Visser is duidelijk: "We willen zorgen dat gezond eten de makkelijkste, betrouwbaarste keuze is voor iedereen."

Bij het bereiden van de gerechten ligt de focus er dan ook op dat alles gezond is. Dat betekent: veel groenten en alles is vegan.

'Weten we al jaren'

De cijfers die het RIVM naar buiten bracht, noemt Visser 'schrijnend'. Maar verbaasd is hij niet: "Ik bedoel, we weten dit al jaren."

"Zolang je het niet bij de kern van het probleem aanpakt, blijft dat doorgaan", gaat hij verder. "De voedselindustrie is volledig gecommercialiseerd en in handen van private partijen. En die hebben als belangrijkste doel om zoveel mogelijk winst te maximaliseren. Op onze driften - vet, suiker, zout - daar valt nu eenmaal het meeste geld te verdienen."

Invloed van de voedselindustrie

Die driften zijn volgens Visser moeilijk te weerstaan. "Ik denk dat weinig mensen zich kunnen wapenen tegen de invloed, de macht en het geld van die voedselindustrie. Er gaat zoveel geld om in reclame. 80 procent van wat bij de supermarkt ligt, valt niet binnen de Schijf van Vijf. Dus die keuze voor wat je eet kan je niet helemaal bij het individu neerleggen, die ligt echt bij de industrie."

Het restaurant wordt gefinancierd door subsidies, giften, donaties en eigen inkomsten, zoals een 'catering-tak' die nog bij het restaurant hoort. "Maar," voegt Floris eraan toe, "er moet geld op bijgelegd worden."

Maatschappelijke meerwaarde

Het aanbieden van maaltijden van voor 5 euro, zoals ze bij het restaurant van Floris doen, creëert een 'maatschappelijke meerwaarde'. En daarom vindt Floris dat dit soort voorzieningen ook standaard in de overheidsbegroting moeten worden, zoals bij een bibliotheek of kinderboerderij.

"Je moet zorgen dat plekken als deze, en dus basisvoorzieningen in iedere wijk standaard tot de mogelijkheden behoren en dat de overheid daar een taak heeft, ook wat het financieren daarvan betreft", vertelt hij.

Tips en tricks

De eters zijn in ieder geval enthousiast. Zo vertelt eentje dat ze niet precies weet wat ze eet, maar dat het in ieder geval lekker is. En een andere bezoeker vertelt: "Ik vind zeker in een wijk waar denk ik heel veel gezinnen wonen, mensen die minder te besteden hebben waardoor de aandacht voor gezond eten weleens weg is."

Die aandacht probeert het restaurant te creëeren door bezoekers ook zelf te laten koken. "Dat heeft in die zin een effect dat je niet alleen goed eet, maar dat je ook allerlei skills, tips en tricks krijgt over hoe je gezond kunt eten. Of je het kunt plannen, hoe je toch op een of manier goedkope groenten ergens vandaan kunt halen", sluit Floris af.