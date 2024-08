Lotte Corijn probeert haar volgers op Instagram te inspireren met filmpjes over een gezonde levensstijl. Ondanks haar succes voelt ze nog steeds de effecten van social media op haar zelfbeeld. "Ik denk dat iedereen zichzelf vergelijkt online, ook ik."

Lotte heeft tienduizenden volgers en noemt zichzelf liever geen 'influencer', maar 'content creator'. "Op het gebied van gezondheid, afvallen, voeding, sport en mindset", licht ze toe. "Aan influencer hangt zo'n stigma. Alsof je hele dagen jezelf loopt te filmen en jezelf helemaal fantastisch vindt. Wat ik doe is geen kwestie van een paar kiekjes schieten met de telefoon op selfie-stand."

Afvallen

Ze begon haar social media-carrière tijdens de coronapandemie. Lotte besloot af te gaan vallen en het proces online vast te leggen, als stok achter de deur. "Dat was in eerste instantie voor familie en vrienden. Als ik het ga delen, weet iedereen ervan, dacht ik. Dan moet ik wel doorzetten."

Het project werd snel groter. "Ik werkte in de toerismebranche, raakte mijn baan kwijt en heb marketing altijd super interessant gevonden. Ik ging een website bouwen en receptjes maken. Ik had toch niks te doen."

Maar wel echt

"Welkom op mijn pagina. Waar alles verre van perfect is, maar wel echt", klinkt het inmiddels op de Instagram-pagina van Fit met Lotte. In een kort filmpje maakt ze gelijk duidelijk waar ze voor staat.

Op haar pagina deelt ze recepten, sporttips, adviezen en successen. Maar Lotte deelt ook de momenten dat het niet zo goed gaat met haar volgers. "Ik denk dat dat mij succesvol maakt. Ik ben eerlijk in mijn doen en laten. Mensen kunnen zich daarin herkennen. En wat ik ook erg belangrijk vind, want ik was echt heel zwaar - 130 kilo - is dat ook andere vrouwen met overgewicht zien: 'goh, het kan wel.'"

Bekijk ook Wat is er bekend over de langetermijnwerking van Ozempic? En andere vragen over het geneesmiddel beantwoord

'Iedereen vergelijkt'

In het verleden probeerde ze zelf met crashdiëten of poeders snel gewicht te verliezen. Maar echt gezond of blijvend effectief was dat niet. "Als je door een pilletje of een sapje te nemen veel af zou kunnen vallen, had niemand overgewicht."

Door beter te eten en te sporten is Lotte tientallen kilo's kwijtgeraakt. Maar nog steeds hebben andere mensen op social media nog invloed op haar zelfbeeld. "Ik denk dat iedereen zichzelf online vergelijkt met anderen. Ik heb het zelf ook als ik naar meiden kijk in mijn branche die slanker en fitter zijn. Dan denk ik: dat wil ik eigenlijk ook. Maar ik denk dat het gevaarlijk is om je te vergelijken met wat je op social media ziet."

Gezondheidsclaims

Lotte deelt gezonde manieren om gewicht te verliezen naast haar social media-kanalen ook in een boek. "Ik heb dat samen geschreven met een diëtist die daar echt voor gestudeerd heeft. Met gezondheidsclaims kan je je echt in de vingers snijden."

Daarom is ze voorzichtig met uitspraken over gezondheid. "Mensen slaan op social media aan op zwart-wit statements en controverse. Maar je moet, vind ik, oppassen dat je geen gezondheidsclaims maakt waar je mensen mee kan schaden. Ik pas daar wel mee op, en zeg ook: dit is mijn ervaring, dit is wat voor mij werkt."

Inkomsten

Lotte kan tegenwoordig ook leven van haar werk als content creator. "Dat komt denk ik ook omdat ik zelf dingen onderneem. Ik heb twee boeken uitgebracht, en een eigen app met leden. Dit heeft ook mijn voorkeur: ik wil altijd onafhankelijk zijn en nee kunnen zeggen tegen een bedrijf dat mij benadert en me niet aanstaat."

Dit leven bevalt haar prima. "Ik kan zo hele dagen vol werken. Het is voor iedereen anders, maar ik vind het ook leuk om mijn eigen producten te bedenken. Ik ben nu bezig aan een t-shirt, zit lekker marketingfunneltjes te maken achter mijn computer. Dit is zo groot of zo klein als je het zelf wil."