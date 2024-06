Wat kan er uitkomen van de verwachtingen van kiezers nu het nieuwe Europees Parlement is gevormd? Dat is de grote vraag. Het hangt af van verschillende factoren, legt EU-correspondent Lise Witteman van Follow the Money uit.

Een eigen asielbeleid voor Nederland, los van Europa en een uitzondering op de klimaatafspraken zijn voorbeelden van wat PVV-kiezers als wensen aangeven in een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Aan de andere kant willen kiezers van GroenLinks-PvdA juist dat hun partij ervoor zorgt dat EU-landen meer doen voor het klimaat.

Ruimte bij klimaatbeleid

Veel verschillende wensen, die niet allemaal uit kunnen komen. Het wordt een hele zware dobber om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, zegt Witteman. "Ik zie een apart asielbeleid voor Nederland niet gebeuren. Dat zal echt geblokkeerd worden."

Rondom de klimaatafspraken verwacht Witteman wel meer beweging. "Er is nog steeds een grote meerderheid voor de klimaatafspraken in de Green Deal, maar de grote vraag is of landbouw nog een groot onderdeel van de klimaatafspraken blijft. We zagen dat Ursula von der Leyen al een stuk naar rechts opschoof om ook de meer rechtse kiezers een plezier te doen."

Nieuwe Europese Commissie

En dan hangt er ook nog veel af van hoe de Europese Commissie er uit gaat zien. In juli wordt gestemd of Ursula von der Leyen weer wordt aangewezen als de nieuwe commissievoorzitter. En daarna worden de nieuwe Eurocommissarissen aangesteld. Vanaf november zit er dan een nieuw bestuur in Brussel.

Of de rechts-radicale partijen met elkaar gaan samenwerken, hangt volgens Witteman af van de Italiaanse premier Giorgia Meloni, die nu bij de rechtsconservatieven zit.

Geen belang bij rechts blok

"De vraag is in hoeverre zij uiteindelijk interesse heeft om zo'n heel groot, rechtsconservatief blok te vormen, als ze daarbij misschien de gunst van Ursula von der Leyen verliest. Want Meloni en Von der Leyen zijn nu goed met elkaar. Dat wil Meloni waarschijnlijk zo houden. Von der Leyen heeft aangegeven dat ze niet met extreemrechts wil samenwerken, omdat ze dan de gunst aan de linkerkant verliest."

"Als Giorgia Meloni het goed speelt, kan ze gewoon met Ursula von der Leyen dealtjes op bepaalde onderwerpen blijven sluiten zonder dat hele rechtse blok met zich mee te slepen. Daar is weinig fractiediscipline en er zijn veel onderlinge verschillen. Eigenlijk zie ik Meloni op dit moment als de kingmaker."

