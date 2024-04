Als we de peilingen moeten geloven gaat radicaal rechts bij de Europese verkiezingen een behoorlijke winst boeken. Tot grote vrees van een groot aantal partijen in het Europees Parlement. “Met een oorlog op ons continent hebben we een sterk Europa nodig.”

Op 6 juni is het zover, dan mogen we in Nederland naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. Peilingen wijzen vrij eenduidig op een grote uitslag voor radicale rechtse partijen, die in het Europees Parlement verenigd zijn in de fractie voor Identiteit en Democratie.

Kanteling naar rechts

De PVV behoort tot deze Europese fractie, maar ook Alternative für Deutschland (AfD), Rassemblement National (RN) van Marine le Pen in Frankrijk en het Vlaams Belang in België. Een grote uitslag voor deze partijen kan het machtsevenwicht in het Europees Parlement behoorlijk doen kantelen, denkt Tom Vandendriessche, Europees lijstrekker van het Vlaams Belang.

Vandendriessche vertelt dat de christendemocraten en de socialisten tot 2019 altijd een meerderheid vormden in het Europees Parlement. Toch lijkt het tij nu te keren, ziet de politicus. "Het lijkt er nu op dat wij de derde partij kunnen worden en deze partijen niet langer meer de dienst kunnen uitmaken. Ons geluid zal sterker worden. Wij willen geen 'Europese super staat', een rem op migratie en een einde aan de klimaathysterie."

'Groot cadeau voor Poetin'

Bas Eickhout, lijsttrekker GroenLinks/PvdA, maakt zich grote zorgen over deze mogelijke ruk naar rechts. Eickhout benadrukt dat een sterk Europa in het belang is van Nederland. "Het gaat over de toekomst en veiligheid van Europa. Zeker gezien Poetin aan de grenzen van Oost-Europa bezig is met een oorlog." Radicaal rechtse partijen willen volgens de Europarlementariër, Europa juist verzwakken.

Ook Malik Azmani, Europees lijstrekker voor de VVD, schetst een gitzwarte toekomst voor Europa als Geert Wilders en zijn bondgenoten meer macht krijgen in Europa. "Deze partijen willen uit de Europese Unie stappen of de EU van binnenuit uithollen. Dat leidt tot een verzwakt Europa. En de enige die erbij gebaat is, is Rusland. Dus in feite geef je hiermee Poetin een groot cadeau."

Tegenspreken

Vandendriessche (Vlaam Belang) werpt al deze verdenkingen van mogelijke omkopingen verre van zich. Het Europarlementslid spreekt van 'fake news' en 'pure manipulatie van de feiten'.

"Wat er echt aan de hand is, is dat al die Eurofanatici gewoon heel zenuwachtig zijn op dit moment. Ze zien ook dat we er heel goed voor staan in de peilingen en dat de balans naar het gezonde verstand kan doorslaan in het Europees Parlement", beaamt de Vlaamse politicus.