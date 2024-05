Anja Haga is al een tijdje Europarlementariër voor de ChristenUnie en moet straks als lijsttrekker de stemmen gaan binnenhalen. In Brussel hoopt ze verder aan het Europese asielbeleid te kunnen werken. Maar dat wordt spannend, gezien de peilingen.

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 juni spreken we vijf lijsttrekkers die voor de eerste keer de kar trekken voor hun partij. Deze keer: Anja Haga van de ChristenUnie (CU). Voor haar partij is het asielbeleid een van de belangrijke thema's bij deze verkiezingen.

Van Leeuwarden naar Brussel

Haga was eerder voor de ChristenUnie lid van Provinciale Staten van Friesland en wethouder in Arnhem, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor de opvang van asielzoekers. Sinds september zit ze in het Europees Parlement en nu is ze lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. In de peilingen schommelt de partij tussen 0 en 1 zetel. "Het is erop of eronder. Dat is natuurlijk super spannend."

Ze zit momenteel in haar eentje namens de ChristenUnie in Brussel en wil die ene zetel minimaal behouden. Aan haar motivatie zal het niet liggen: "Ik vind politiek leuk, dat kan ik goed. Ik denk dat ik altijd wel kansen zie, positief ben, niet snel uit het veld geslagen en narigheid snel van me afschud."

'Geloofwaardig Europa'

Het verkiezingsprogramma waarmee Haga een plek in het Europees Parlement hoopt te bemachtigen, heet 'Geloofwaardig Europa'. Voor de partij is 'een veilig Europa dat ruimte biedt aan gemeenschappen' belangrijk, gevolgd door 'een duurzaam Europa' en 'een rechtvaardig Europa' met een 'helder asielbeleid'.

'Mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging worden geholpen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst. Mensen die geen recht hebben op een toekomst in Europa krijgen snel duidelijkheid en keren terug naar het land van herkomst', staat in het verkiezingsprogramma.

Bekijk ook Waarom is de opkomst zo laag? En andere vragen over de Europese verkiezingen beantwoord

'Niet iedereen opvangen'

Haga denkt dat zo'n asielbeleid wel degelijk kiezers kan trekken. "De meeste mensen voelen echt wel aan dat wanneer je vlucht voor honger, oorlog of geloofsvervolging, je dat niet voor je lol doet. Maar dat je hoopt dat je ergens anders veilig opgevangen wordt, een toekomst hebt."

Maar de lijsttrekker is ook kritisch. Zo snapt ze dat mensen uit Afrika een beter leven willen, "maar we kunnen niet heel Afrika hier opvangen", merkt ze op. Het Europees asiel-en migratiepact dat eerder dit jaar, na 10 jaar onderhandelen, tot stand is gekomen, moet ervoor zorgen dat kansloze asielzoekers snel uitgezet worden.

Mensen per vliegtuig terugsturen?

Nederland heeft namelijk al jarenlang grote moeite om deze mensen terug te sturen. De hamvraag is dus hoe Haga en haar partijen verwachten dit probleem in die geplande grote uitzendcentra aan de randen van Europa op te lossen.

"Gewoon, een vliegtuig huren, mensen erop zetten en terugsturen", geeft ze als antwoord. Ze vindt dat we ons niet moeten laten afschrikken door situaties waarin dat niet lukt en wijst op een ander onderdeel uit het asiel- en migratiepact: de solidariteit tussen lidstaten.

Solidariteit afkopen

Haga vindt dit een belangrijke pijler uit het pakket. Dat die solidariteit in de opvang van asielzoekers door landen kan worden afgekocht - een optie die in het asiel- en migratiepact is opgenomen - bevalt haar daarom minder.

EU-lidstaten hebben namelijk een keuze: of een asielzoeker overnemen van een land waar de instroom hoog is, zoals Italië en Griekenland, of 20.000 euro betalen voor iedere niet-overgenomen asielzoeker. "Als iedereen dat doet heb je natuurlijk geen asiel- en migratiepact meer", merkt Haga op.

'Verhaal voor voetlicht brengen'

Voor die Europese solidariteit hoopt Haga zich straks in Brussel in te kunnen zetten. Wanneer ze haar lijsttrekkerschap geslaagd vindt? "Als ik alles heb gegeven, mijn verhaal goed voor het voetlicht heb gebracht en mensen weten waar ik voor sta."

Uiteindelijk moet je als politicus afwachten of dat ook daadwerkelijk gelukt is, beseft ze. "Je hebt niet de uitslag in de hand. Je hebt alleen in de hand wat je doet, wat je inzet. Dus dan denk ik: als ik alles heb gedaan, dan ben ik tevreden."