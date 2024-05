Na ruim 20 jaar in de lokale politiek in Arnhem, wil SP'er Gerrie Elfrink naar Brussel. Hij hoopt migratie te verbeteren door anders te werk te gaan. "Te veel leden laten zich inpakken door lobbyisten en weten te weinig af van wat er 'echt' speelt."

Gerrie Elfrink wil koste wat het kost geen 'saaie Europarlementariër' worden. "Ik ga meer veranderen dan mensen nu denken", vertelt hij vol zelfvertrouwen.

Vasthoudend en direct

Elfrink denkt door zijn ruime ervaring in Arnhem, waaronder 8 jaar als wethouder, goed te weten hoe alles werkt in de politiek. Hij omschrijft zijn eigen stijl als vasthoudend en direct. "Daarnaast heb ik natuurlijk ook allerlei andere kwaliteiten. Als het moet kan ik heel charmant zijn, bijvoorbeeld", zegt hij lachend.

Maar nu wil hij die politieke stijl naar het Europees Parlement in Brussel brengen als lijsttrekker voor de SP. Op dit moment heeft zijn partij geen zetel in het parlement, hij vindt zijn lijsttrekkerschap geslaagd als ze 1 zetel kunnen krijgen. "Dan hebben we een feestje te vieren. Daarna gaan we keihard aan het werk."

Undercover tussen arbeidsmigranten

Voor het werk dat hij wil doen in Brussel, kijkt hij terug naar zijn lange tijd in de Arnhemse politiek. In 2019 ging hij undercover tussen arbeidsmigranten om zo misstanden van dichtbij mee te maken. Hij maakte discriminatie mee en mensen die als huisvesting veel geld moesten betalen voor een dun matrasje in een goedkoop stapelbed.

Het is een tactiek die hij als lid van het Europees parlement ook wil inzetten. "Te veel leden laten zich inpakken door lobbyisten en weten te weinig af van wat er 'echt' speelt", vindt Elfrink.

Een lage-lonen-economie

Het belangrijkste dat hij wil aanpakken is de vrijheid van werkgevers om mensen uit lage lonenlanden naar Nederland te halen. "De afgelopen tientallen jaren is er hier een soort lage-lonen-economie gecreëerd", vertelt hij. "Waarin werkgevers concurreren door steeds goedkopere arbeidskrachten van steeds verder weg te halen."

Alleen, vervolgt hij, de gevolgen die het heeft voor de samenleving zijn niet voor de rekening van de werkgever. "De woningnood, de uitbuiting en de dakloosheid onder Oost-Europeanen die met hun baan vaak hun onderdak kwijt raken."

Vergunningen om arbeidsmigratie te beperken

Elfrink wil dat er met vergunningen gewerkt gaat worden, zodat het aantal arbeidsmigranten kan worden beperkt. Dat er op dit moment vrij verkeer voor personen in Europa is, waardoor mensen juist geen vergunning nodig hebben, houdt hem niet tegen.

"Er zijn wel meer landen die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld wat betreft de grenscontroles", legt hij uit. "Officieel mogen die ook niet plaatsvinden. Maar er zijn heel veel landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, die er wel gewoon mee werken. Die houden zich niet aan Schengen."

'Wij zijn blij met 1 zetel'

Elfrink benadrukt steeds voor de werkenden op te komen, een potentieel grote groep kiezers. Toch staat de partij in de peilingen maar op 1 zetel. Ter vergelijking, de PVV staat op 9 zetels en de VVD op 5 zetels van de 31 die Nederland deze verkiezingen mag verdelen. In totaal zijn er 720 zetels te verdelen in het Europees Parlement.

"Wij zijn blij met 1 zetel in het Europarlement, omdat we dan echt aan de slag kunnen voor werkende mensen in Nederland", vertelt Elfrink. Hij denkt dat veel kiezers nu overwegen op de PVV te stemmen, maar hij vraagt zich af wie voor die partij naar het Europees Parlement gaat. "Ik was laatst bij een debat waar de PVV uitgenodigd was en niet is gekomen." Hij vindt dat zelf jammer. "Dat debat wil ik juist graag aangaan."