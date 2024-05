Nadat BBB in 2021 met 1 zetel in de Tweede Kamer kwam, is de partij met een gestage opmars bezig. In de Eerste Kamer is de partij inmiddels de grootste. Sander Smit moet BBB nu aan zetels in het Europees Parlement gaan helpen.

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 juni spreken we vijf lijsttrekkers die voor de eerste keer de kar trekken voor hun partij. Deze keer: Sander Smit van de BBB.

Nieuw elan

Het Europees Parlement is een vertrouwde omgeving voor Smit. Bijna 9 jaar werkte hij voor de CDA-fractie in Brussel. Daar hield hij zich onder meer bezig met landbouw en internationale handel. De Twentenaar werd ruim 1 jaar geleden actief voor BBB. "Ik ben gevraagd om me kandidaat te stellen en ik heb daar volmondig 'ja' op gezegd", vertelt Smit. "BBB is een partij met heel veel enthousiasme, nieuw elan, die vindt dat het anders moet."

Zijn ervaring in het Europees Parlement is goed voor BBB, zegt Smit. "Als je in de Europese instellingen, in de Europese Unie, impact wil hebben, moet je wel weten hoe de hazen lopen."

Fundamentele koerswijziging

BBB heeft geen doorwrocht Europees verkiezingsprogramma, maar houdt het bij een 'visie op Europa'. 'BBB gelooft in een Europa van 'noaberschap', een vrijwillig en hecht samenwerkingsverband van soevereine Europese landen die kiezen om schouder aan schouder te staan', staat er onder andere in.

Smit wil in het Europees Parlement een 'fundamentele koerswijziging' van het Europees beleid. De BBB-lijsttrekker doelt daarmee op de Green Deal, de Europese klimaatmaatregelen, die volgens hem 'doorgeschoten' zijn en op het migratiebeleid, dat BBB 'mislukt' noemt. "Dat raakt burgers, dat raakt bedrijven, dat raakt boeren en vissers en dat moet anders."

'Onhaalbare doelstellingen'

Afgelopen voorjaar demonstreerden Europese boeren massaal in Brussel. Ze hadden succes, want de Green Deal werd afgezwakt. Maar volgens Smit gaat het om kleine veranderingen, die niet fundamenteel genoeg zijn.

"We hebben echt te maken met onhaalbare doelstellingen. Als ik kijk naar de klimaatdoelstelling die in Brussel gelanceerd is: 90 procent CO2-reductie in 2040, tegen kosten van 1600 miljard euro per jaar! Dat is onbetaalbaar, onhaalbaar en het is ook onuitvoerbaar", vindt Smit.

Dromen van 5 zetels

"Wij zijn voor verduurzaming", vertelt Sander Smit, "maar technologie-neutraal. We moeten geen technieken uitsluiten, we moeten juist innoveren in plaats van reduceren. We moeten bedrijven niet verjagen maar behouden, we moeten stimuleren."

In totaal krijgt Nederland 31 zetels in het Europees Parlement. BBB staat in de peilingen op 1 zetel, maar Sander Smit durft groot te dromen: "De peilingen zeggen denk ik heel weinig bij de Europese verkiezingen. Ik durf wel te dromen van 5 zetels." Wanneer vindt hij zijn lijsttrekkerschap geslaagd? "Als we in het Europees Parlement zijn en over 5 jaar die koerscorrectie mede gestalte hebben kunnen geven."