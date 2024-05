Wie het natuurbeleid wil veranderen, moet in Brussel zijn. Dat weet Dirk Gotink als geen ander: hij loopt er al 17 jaar rond. Nu hoopt hij voor NSC in het Europees Parlement gekozen te worden: "Moment om zelf verantwoordelijkheid te nemen."

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 juni spreken we vijf lijsttrekkers die voor de eerste keer de kar trekken voor hun partij. Deze keer: Dirk Gotink van Nieuw Sociaal Contract (NSC). Voor zijn partij is het natuurbeleid een van de belangrijke thema's bij deze verkiezingen.

Overgestapt van CDA

Gotink is een bekende in Brussel: hij loopt er al sinds 2007 rond en is gepokt en gemazeld in de Europese politiek. Hij werkte eerst voor het CDA en de laatste jaren als woordvoerder van fractievoorzitter Manfred Weber van de Europese christendemocraten (EVP).

Zelf probeerde hij in 2014 voor het CDA in het Europees Parlement te komen, maar werd toen niet gekozen. 10 jaar later doet hij opnieuw een gooi, maar deze keer dus namens een andere partij én als lijsttrekker.

'Toeslagenaffaire wake-upcall'

Zijn motivatie om het nog een keer te proberen, ligt in de affaire die NSC-leider Pieter Omtzigt als Kamerlid op de kaart zette. "Wat er in het toeslagenschandaal is gebeurd, is nog steeds schokkend. Ongelooflijk", legt hij uit. "Dat was wel echt een wake-upcall voor mij: nu is het misschien ook een keer het moment om zelf verantwoordelijkheid te nemen."

In het verkiezingsprogramma - met de titel 'Beperk en versterk' - is natuurlijk aandacht voor goed bestuur, een van de speerpunten van de partij. Zo wil NSC de onder meer dat het Europees Parlement herkenbaarder en kleiner moet worden: maximaal 500 leden in plaats van de huidige 705.

Herziening van Natura 2000?

Daarnaast wil de partij inzetten op een herziening van het beleid rond de beschermde Natura 2000-gebieden. Volgens lijsttrekker Gotink heeft dit beleid namelijk tot 'onverteerbare stikstofdiscussies in Nederland' geleid. Er is een stikstofprobleem, waardoor woningbouw en het verbreden van snelwegen op pauze staan, benadrukt hij.

Daarom moet het Natura 2000-beleid wat zijn partij betreft op de schop: "We moeten die wetgeving in Europa herzien zodat je daar vanaf kunt, want op dit moment kun je gebieden niet terug trekken. Op het moment dat je ze hebt aangewezen, blijft het voor altijd, ook als de natuur helemaal niet doet wat wij ervan verwachten."

Aansluiting bij EVP

En om dat voor elkaar te krijgen, moet je in Brussel zijn, weet Gotink als geen ander. Maar hoe realistisch is het om te denken dat NSC in staat zou zijn om een verandering in het Europese natuurbeleid voor elkaar te krijgen? De partij doet voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen en schommelt in de peilingen tussen 0 en 1 zetel.

"Daarom willen we ook lid worden van die grotere fractie, de EVP", zegt Gotink. "Daar ken ik de weg, daar heb ik de afgelopen 5 jaar gewerkt. En daar kun je veel bereiken, ook als je maar 1 of 2 zetels hebt." Op dit moment is de EVP de grootste fractie in het Europees Parlement en de verwachting is dat dit na de verkiezingen zo blijft.

Kritiek op formatie

Of NSC zich straks eventueel mag aansluiten bij de EVP, is alleen nog niet helemaal zeker. Een aantal partijen binnen de fractie heeft er namelijk moeite mee dat NSC met de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet. Maar Gotink zegt daar weinig van te merken: "Integendeel. Ik merk veel belangstelling, veel interesse. Tot nu toe heb ik daar niet veel vragen over gekregen."

Toch haken er wel NSC-kiezers af: de partij daalt in de peilingen. Maakt de lijsttrekker zich zorgen? "Er zijn weinig mensen die meteen na die verkiezingen dachten: laten we nu eens even snel met de PVV in een coalitie stappen. Tegelijkertijd is de uitslag ook wat het is en heb je bijzonder weinig alternatieven." Hij vindt zijn campagne in ieder geval geslaagd als NSC in het Europees Parlement komt, desnoods met 1 zetel.