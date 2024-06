Volgens de peilingen zou PVV weleens een van de grootste partijen bij de Europese verkiezingen kunnen worden. Maar wat heeft die partij de afgelopen jaren gedaan in Europa en wat kunnen we verwachten? "Zien een schaakspel bij de rechtse partijen."

"Mijn beeld van de betrokkenheid van PVV-Europarlementariërs is dat die beperkt is geweest", zegt Mendeltje van Keulen. Daarbij gaat het volgens de Europa-expert van De Haagse Hogeschool vooral over het maken van wetten. "Dat is de belangrijkste taak van het Europees Parlement", volgens Van Keulen.

'Zijlijn van politiek spectrum'

Daar is wel een kanttekening bij te plaatsen, vindt politicoloog Chris Aalberts. "Ter verdediging van de PVV kan gezegd worden dat ze zich aan de zijlijn van het politieke spectrum bevinden. Dan is het niet erg makkelijk om compromissen te sluiten."

In die zin is het volgens Aalberts niet 'zo heel gek' dat de PVV niet vaak meedoet aan wetgeving. Maar, volgens hem hebben ze ook geen poging gedaan.

Schaduwrapporteur

Toch zijn, in de 15 jaar dat de partij aanwezig is in Europa, twee PVV'ers meerdere keren schaduwrapporteur geweest. Dat is een functie die betrokken is bij wetgeving, legt Bert van Slooten uit. Hij is hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe.

Als Europarlementariër ben je medewetgever, vertelt Van Slooten. In die functie onderhandel je met de Europese Commissie en de lidstaten over de wetgeving die gemaakt wordt. "Dat kan je doen doordat je rapporteur bent, dan ben je degene die opschrijft wat het Europees Parlement vindt." Een schaduwrapporteur is lid van een andere fractie, houdt de rapporteur in de gaten en werkt met de rapporteur samen aan wetgeving.

Vergelijking met andere Europarlementariërs

In de rol van schaduwrapporteur ben je dus wel betrokken bij de wetgeving. Maar ook in die rol was die betrokkenheid bij PVV'ers wel minimaal, zegt Aalberts.

Hij legt uit: "Je zou het natuurlijk echt moeten vergelijken met andere Europarlementariërs van andere partijen, en die zijn gewoon veel vaker betrokken. Qua frequentie is het bij de PVV gewoon huilen met de pet op."

Korte vertegenwoordiging

De afgelopen 5 jaar is de partij zelfs nauwelijks zichtbaar geweest in Europa. In eerste instantie kwam de partij helemaal niet in het parlement, door een te klein aantal stemmen. Na een herverdeling van de zetels vanwege de Brexit, kon PVV'er Marcel de Graaf het parlement in.

Maar ook daarna was de vertegenwoordiging van de PVV niet lang. "Omdat de vertegenwoordiger van de PVV vrij snel is overgestapt naar Forum voor Democratie", vertelt Van Slooten. Van Keulen vertelt dat het lid zich toen heeft aangesloten bij een andere vereniging, maar daar is uitgegooid. "Sindsdien is niet meer aangesloten bij een Europese fractie." En ook toen hij nog bij de PVV zat, heeft hij geen wetgeving gemaakt, volgens Van Keulen.

Na de verkiezingen

Het is nog onduidelijk hoe de PVV zich gaat opstellen na de verkiezingen van donderdag. In de peiling van EenVandaag staat de partij, samen met GroenLinks-PvdA, bovenaan. EU-expert Adriaan Schout van Clingendael verwacht dat de partij zich anders gaat opstellen.

Volgens hem geven 'alle signalen' aan dat de partij de EU stevig van binnenuit wil gaan hervormen, samen met de partij van Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, en Marine Le Pen, de uitdager van Franse president Emmanuel Macron en andere 'hard rechtse' partijen in Europa. "Dat betekent ook dat ze waarschijnlijk actiever gaan zijn dan ze tot nu toe waren."

'Centrum van de macht'

Die samenwerking moet volgens Schout nog wel gevormd worden. "We zien op dit moment echt een soort schaakspel tussen de partijen aan de rechterkant." Op dit moment zijn die partijen nog verdeeld in twee grote blokken in het parlement, maar volgens Schout lijkt het er op dat er mogelijk één rechtse plek ontstaat.

In dat blok willen Le Pen en Meloni samenwerken. "Ik vermoed dat de PVV daar ook bij wil gaan aansluiten en dan gaan ze echt in het centrum van de macht zitten."