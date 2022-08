"Rutte, kom maandag aan tafel!" Met deze oproep hoopt Greenpeace dat premier Rutte maandag alsnog bij de gesprekken is. De natuurorganisaties zijn uitgenodigd voor een gesprek over de stikstofcrisis, maar moeten het doen met bemiddelaar Johan Remkes.

"Meneer Rutte, wees erbij. Het gaat wel om de boeren, maar het gaat ook over de natuur." Zo blikt Greenpeace-directeur Andy Palmen vooruit op de gesprekken.

Oproep aan de politiek

Komende maandag schuiven de natuur- en milieuorganisaties aan bij Johan Remkes om te praten over de stikstofcrisis. De vogelbescherming ondersteunt deze oproep, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht, begrijpt deze oproep volkomen. "Het kabinet en Rutte zijn de juiste gesprekspartner, niet allerlei organisaties die onderling eruit moeten komen. De politiek moet de beslissingen nemen."

'Hij geeft niet thuis'

"Hij sprak wel met de boeren", zegt Palmen. Hij vraagt zich af waarom Rutte er maandag niet bij is. "Misschien bedenkt hij zich nog", vervolgt de Greenpeace-directeur. "Het is natuurlijk raar dat je wel komt om de boeren te woord te staan en elke stal van Nederland bezoekt, maar dat je niet aan tafel zit met de natuur. Hij geeft dan niet thuis."

"Ik denk dat hij zo verstandig is om te bedenken dat hij zich hier echt mee moet bemoeien. Het gaat in de stikstofcrisis heel erg om de natuur, en die natuur is wel van 17,5 miljoen Nederlanders. Wees erbij en los dat probleem op."

Gang naar de rechter

Als er aan de doelen gemorreld gaat worden, stapt Greenpeace naar de rechter. "De dag erna", stelt Palmen. "Als de politiek er niet uitkomt, moet de rechter er maar een uitspraak over doen."

Juist nu Farmers Defense Force de harde acties naar eigen zeggen opschort, volgens hen als teken van goede wil, laat Greenpeace dus van zichzelf horen en dreigt al met een gang naar de rechter.

Onderhandelen 'niet aan de orde'

Palmen hoort Remkes telkens over 'taboevrij' praten. "Het kan echt niet dat dat betekent dat er water bij de wijn moet. De natuur heeft die tijd niet meer. Onderhandelen is niet aan de orde."

Twee jaar geleden zat de directeur ook al bij Remkes aan tafel, die toen adviesrapporten over stikstof opstelde. "Hij heeft toen ook met iedereen gesproken. Het kabinet moet zelf nu op dit moment gewoon doorpakken." Hij snapt dat het kabinet niet helemaal anders kan nu, maar na de gesprekken moet er eind augustus volgens Palmen gewoon doorgepakt worden.

Volksvertegenwoordigers moeten onderhandelen

Wim Voermans, staatsrechtgeleerde, snapt goed dat Greenpeace zich niet helemaal kan vinden in het feit dat alle organisaties weer met elkaar aan tafel moeten gaan. "Het haalt het politieke uit de politiek weg", zegt hij.

Daarmee bedoelt dat het kabinet nu organisaties bij elkaar zet, om te praten over iets, dat volgens Voermans eigenlijk in het parlement zou moeten plaatsvinden. De volksvertegenwoordigers van alle Nederlanders moeten volgens hem onderhandelen, in plaats van dat organisaties daar onderling uit moeten komen.

'Typisch Rutte'

"Dit is typisch Rutte", vervolgt hij. "Hij zet het parlement daarmee buitenspel. De kiezer en de volksvertegenwoordiger heeft er zo niks over te zeggen, omdat alle betrokken partijen er dan onderling uitkomen."

Volgens Voermans rammelt het dat het kabinet kiest wie er als betrokken partijen over praten. "Daar heeft de kiezer op die manier geen invloed op."

'Rutte zou gesprekspartner moeten zijn'

De staatsrechtgeleerde snapt goed dat Greenpeace de oproep doet aan Rutte om bij dit gesprek aanwezig te zijn. "De zaak moet worden teruggebracht naar het kabinet. Rutte zou gesprekspartner moeten zijn, hij moet dat niet aan Remkes overlaten om te zoeken naar een breder akkoord."

Voermans vreest namelijk dat er dan allerlei organisaties dingen uitonderhandelen om tot een soort akkoord te komen, waar de Tweede Kamer dan eigenlijk alleen maar ja op kan zeggen omdat er zoveel betrokkenen bij zaten. Volgens hem moet de politiek die afwegingen maken.