Naast stijgende energiekosten krijgen bedrijven het komende jaar ook te maken met stijgende loonkosten. Fijn voor werknemers in deze dure tijden, maar werkgevers houden hun hart vast. Het kan hen serieus in de problemen gaan brengen.

Beleidsadviseur Niek Hinsenveld van werkgeversvereniging AWVN zei tegen RTL Nieuws dat de lonen nog nooit zo hard zijn gestegen. De meeste werknemers in Nederland hebben een CAO-loon en krijgen volgend jaar een stijging van hun loon van 3,5 procent.

Historisch niet ongekend

Volgens senior econoom Marcel Klok van ING stijgen de lonen inderdaad hard, maar komen we niet aan een record. Bij het vergelijken van lonen gaat het volgens hem nagenoeg altijd om CAO-lonen. "Daarnaar gekeken hebben we te maken met een hoge stijging, maar geen ongekende stijging."

Zo vielen de CAO-lonen in de jaren 70 bijvoorbeeld veel hoger uit. "Toen hadden we te maken met een hoge inflatie door de oliecrisis en waren de lonen nog gekoppeld aan de inflatie. Werknemers konden toen rekenen op een stijging van 15 procent."

Koopkracht nog steeds laag

Nu dus geen ongekende, maar wel een hoge stijging. Volgens econoom Bas Jacobs is dat voor werknemers mooi meegenomen, maar is er toch geen reden voor een feestje.

"Door de hoge inflatie kun je nog steeds minder kopen. De spullen die wij willen hebben zijn nou eenmaal duurder geworden."

Sombere toekomst

Voor ondernemers is het dus sowieso geen fijn nieuws. Volgens directeur Leendert-Jan Visser van branchevereniging MKB zien veel van hen de toekomst somber tegemoet. Ook al omdat ze de afgelopen jaren sowieso getroffen zijn door meerdere crises. "In plaats van de vraag of je gaat investeren, is het nu omgeslagen in de vraag of je er over een maand of twee nog kan zijn."

Die angst voor een toekomst waarbij alle kosten zich blijven opstapelen wordt bevestigd door Pieter Fris van onderzoeksbureau Panteia. Volgens hem is de toekomst niet zo rooskleurig. "Als we de cijfers doorrekenen zien we dat een gemiddeld bedrijf in de rode cijfers eindigt."

In alle sectoren hogere kosten

In alle zestien sectoren die zij onderzochten, zien zij dat de hogere kosten voor problemen zorgen. "Het betekent niet dat dit voor ieder bedrijf geldt, maar het zal zeker gaan om een groot aantal bedrijven in die sectoren."

Toch ziet Leendert-Jan Visser van MKB Nederland ook dat er bedrijven zijn die juist boven de CAO belonen. "Dat doen ze om talent vast te houden en meer talent aan te trekken."