Zakenman Gerard Sanderink heeft Tweede Kamerleden een brief gestuurd met daarin de oproep om hem te helpen zijn bedrijven 'uit handen van de Russische maffia te houden'. Volgens Sanderink gebruiken de Russen 'reiderstvo' om zijn bedrijven over te nemen.

De term zal veel mensen niet bekend voorkomen. Inlichtingenexpert Ben de Jong vertelt wat het inhoudt: "Reiderstvo is een Russisch woord, afgeleid van het Engelse woord 'raid'. Het wordt gebruikt voor de situatie waarin de georganiseerde misdaad of een overheidsinstantie een bedrijf onder dwang of middels intimidatie overneemt."

De Russen kloppen op de deur

In Rusland komt reiderstvo absoluut voor, voegt Rusland-kenner Helga Salemon toe. "Als het goed gaat met je bedrijf, kan er zomaar iemand op de deur kloppen met de boodschap dat het Kremlin het vanaf nu overneemt."

Zakenman Gerard Sanderink claimt dat dit dus ook in Nederland voorkomt. Hij kwam de afgelopen jaren regelmatig in opspraak vanwege verschillende complottheorieën die hij openlijk verkondigde.

Gerard Sanderink

Sanderink is eigenaar van ict-bedrijf Centric, bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea, die veel voor de Nederlandse overheid werken. Een speciale rechtbank ontnam Sanderink eerder zeggenschap over zijn bedrijf Centric. Hetzelfde staat hem te gebeuren met Strukton.

In de mail die hij de Tweede Kamer stuurde, schrijft hij dat de Russen hierachter zitten. De Russen zouden middels reiderstvo Sanderinks bedrijven willen overnemen en zo invloed willen krijgen op de Nederlandse infrastructuur.

Bekijk ook Waarom het ingrijpen van justitie nodig is om Gerard Sanderink aan de kant te schuiven bij IT-bedrijf Centric

Wel invloed, geen reiderstvo

Dat deze methode door Russen in het buitenland wordt gebruikt, lijkt De Jong en Salemon allebei erg onwaarschijnlijk. "Ik ken de bedrijven van meneer Sanderink niet, maar over het algemeen proberen Russen in het buitenland wat subtieler te werk te gaan", zegt De Jong.

Dat ze op andere manieren invloed proberen te krijgen in het buitenland, is volgens hem wel bekend. "Nu doen ze dat om de economische sancties tegen hun eigen land te omzeilen. Voor de oorlog oefenden ze al invloed uit op buitenlandse bedrijven en economieën via staatsbedrijf Gazprom bijvoorbeeld."

'Rusland opereert anders in buitenland'

"Als Russen invloed willen in een buitenlands bedrijf, kopen ze het op, of ze kopen aandelen", zegt Helga Salemon. "Zoals de oligarch Alexander Lebedev in 2010 het Britse concern The Independent kocht en Roman Abramovitsj voetbalclub Chelsea. Maar dat heeft niets te maken met reiderstvo."

"In Rusland is geen geldig rechtssysteem, maar in andere landen vaak wel en dus moeten Russen daar anders opereren. Reiderstvo bestaat alleen bij de gratie van de almacht van de Russische politie, justitie en geheime diensten."