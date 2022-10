Alsof er niets gebeurd is keerde Gerard Sanderink deze week terug als topman van IT-bedrijf Centric. Justitie wil dat hij opstapt. Als dat niet gebeurt, wordt de Ondernemingskamer ingeschakeld. "Alleen zij kunnen Sanderink volledig buitenspel zetten."

Sanderink is 100 procent aandeelhouder van Centric en sinds deze week ook 'niet-uitvoerend bestuurder en bestuursvoorzitter', omdat hij ontevreden is over de prestaties van zijn bedrijf. Het Openbaar Ministerie wil ingrijpen 'om redenen van openbaar belang'.

Belangrijk voor Nederland

"Centric is een bedrijf dat veel voor de Nederlandse overheid doet", legt Angelique Kunst van de regionale krant Tubantia uit. Zij volgt de zaak-Sanderink al jaren op de voet en schreef er een boek over: Er is hier maar één de baas.

IT-bedrijf Centric werkt voor veel overheidsinstanties zoals gemeenten, waterschappen en provincies. "Dat betekent dat veel financiële en persoonsgegevens van alle Nederlanders in de systemen van het bedrijf zitten. En je wil dat die systemen goed beveiligd zijn, dat die in handen zijn van een bedrijf waar degelijk gewerkt wordt. En dat is nu niet het geval."

Ruzie met ex-vriendin

Sanderink is al jaren verwikkeld in verschillende rechtszaken met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Die ruzies liepen zo hoog op dat Sanderink zijn belangrijkste bedrijven, waaronder Centric, er last van hebben.

Hij trad begin 2021 terug als bestuurder maar bleef volgens Kunst achter de schermen alsnog aan de touwtjes trekken. "Hij is nog steeds 100 procent aandeelhouder en dat betekent in zijn geval, wie betaalt bepaalt", zegt Kunst.

Onrust door Rian van Rijbroek

Al sinds 2019 verlaten aan de lopende band bestuurders en directeuren Centric, of ze moesten noodgedwongen vertrekken. Bron van de onrust is de betrokkenheid van Rian van Rijbroek. Zelfbenoemd cyber-expert en de vriendin van Sanderink. Zij zou op de achtergrond belangrijke beslissingen over zijn bedrijven nemen, Kunst: "Zij beheert zijn mailaccounts en fluistert hem elke dag in wie er wel deugt en niet deugt en wat hij moet doen."

Van Rijbroek raakte na een uitzending van Nieuwsuur in 2018 in opspraak. Ze deed zichzelf voor als cybersecurity-expert. Maar verschillende experts lieten na de uitzending weten dat wat ze vertelde, onzin was. Ook het boek dat ze schreef De wereld van cybersecurity en cybercrime moest uit de handel worden genomen vanwege plagiaat.

'Als hij niet vrijwillig opstapt, wordt hij opzij gezet'

Het Openbaar Ministerie is al maanden bezig om de rust terug te brengen bij het IT-bedrijf. Als Sanderink niet terugtreedt, wordt de Ondernemingskamer ingeschakeld en dreigt schorsing voor Sanderink. Of de bestuurder vrijwillig zal vertrekken, weet Kunst niet. "Misschien denkt hij dat het verstandig is om eieren voor zijn geld te kiezen, want als hij vrijwillig opstapt heeft hij net iets meer krediet dan wanneer hij aan de kant wordt geschoven."

Volgens journalist en schrijver Kunst is de ondernemingskamer de enige die de macht heeft om Sanderink volledig buitenspel te zetten. "Zij kunnen zijn stemrecht afnemen als aandeelhouder en daar een bestuurder neerzetten die volledig zijn eigen gang kan gaan en niet hoeft te luisteren naar de aandeelhouder."

'Het gaat niet goed met het bedrijf'

Dat is volgens Kunst de enige weg die bewandeld kan worden om van IT-bedrijf Centric weer een stabiel bedrijf te maken. "Dan heb je 100 procent garantie en zekerheid. Je kunt iedereen daar in een toppositie zetten of CEO maken, maar op het moment dat diegene er zit, staat Sanderink ernaast en die gaat precies vertellen wat hij moet doen. Zolang je Sanderink zeggenschap laat houden in het bedrijf, zal hij iedereen eruit gooien die iets doet wat hem niet bevalt."

Inmiddels verliezen steeds meer klanten het vertrouwen in de onderneming: "Ik hoor aan alle kanten dat niet-overheids klanten hun contracten opzeggen. Chipfabrikant ASML heeft van de week laten weten dat ze niet langer met Centric willen samenwerken. Het gaat niet goed met het bedrijf. De klanten hebben in de gaten dat daar de bedrijfsgegevens niet veilig zijn."