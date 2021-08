Kwam je er in coronatijd achter dat je je baan niet meer leuk vond? Of verbrak je een relatie? Je bent niet de enige, want veel mensen maakten belangrijke keuzes tijdens de crisis met de verwachting gelukkiger te worden. De vraag is of dat ook zo werkt.

Het is goed te verklaren dat we tijdens de coronacrisis grote beslissingen maakten, zegt hoogleraar geluk en genetica Meike Bartels van de Vrije Universiteit Amsterdam. "Doordat veel activiteiten wegvielen, hadden we meer tijd om stil te staan bij onze manier van leven en of die ons nog wel beviel."

Grote beslissingen

In sommige gevallen bleek dat niet zo te zijn. Mensen maakten in de crisis carrièreswitches, beëindigden relaties en gingen nieuwe aan. Maar worden we daar dan ook gelukkiger van?

Volgens Bartels kan dat wel. "Als je erachter komt dat je iets doet wat je helemaal niet leuk vindt, moet je de ruimte hebben om een switch te kunnen maken. Die ruimte was er ineens."

Hoge verwachtingen

De crisis was voor veel mensen een moment om te reflecteren. "Voor corona leefden we in een maatschappij die altijd maar doorging. Met hoge verwachtingen van onszelf en de mensen om ons heen. We deden daaraan mee, terwijl dat over het algemeen niet iets is waar we als mensen gelukkig van worden", legt Bartels uit.

"Het afgelopen jaar hadden we, of in elk geval de mensen met voldoende mogelijkheden, de tijd om even stil te staan en ons af te vragen: 'wil ik dit eigenlijk wel?'"

Op tijd naar huis

Bartels verwijst naar de periode dat er een avondklok gold. "Sommige mensen realiseerden zich dat ze het eigenlijk best fijn vonden om op tijd naar huis te gaan als ze een bezoek brachten aan vrienden of familie."

Het is natuurlijk maar de vraag dat er straks overblijft van het leven tijdens de lockdown als de maatschappij weer terug is naar 'normaal'. Maar volgens hoogleraar Bartels is het belangrijkste dat we in ieder geval geconfronteerd zijn met vragen als 'waar word ik gelukkig van?'.

Basis om je goed te voelen

Dit zijn belangrijke vragen om jezelf te stellen. Want als je je gelukkig voelt, kun je beter functioneren. "Geluk is een basis om je goed te voelen, dat willen we graag", zegt Bartels.

Geluksexpert Patrick van Hees van het CHAP Happiness Institute beaamt dat: "Als je gelukkig bent, heb je een soort 'airbag' om je heen. Je hebt meer veerkracht als er iets misgaat en kunt beter met tegenslagen omgaan."

'Gras lijkt groener aan de overkant'

Overigens hoef je, wanneer je erachter komt dat je ongelukkig bent niet meteen van carrière te switchen of een andere grote beslissing te nemen. "Je kunt een andere baan nemen of ergens anders gaan wonen, maar je neemt steeds jezelf mee", zegt Van Hees.

Volgens de geluksexpert gaat het dus niet om de omstandigheden, maar om je eigen gedrag en gedachtes. "Je kan ook wat je doet, anders gaan doen. Het gras lijkt vaak groener aan de overkant, maar vaak is dat niet zo. De ideale baan, de ideale partner en het ideale huis bestaan niet." Die carrièreswitch tijdens coronatijd hoeft je dus niet per se gelukkiger te maken.

Voor iedereen anders

Hoe je erachter komt waar je gelukkig van wordt, is sowieso voor iedereen anders zegt Van Hees. "Er is geen standaard 'geluksrecept' voor iedereen. Zie het als een diamant met veel kanten. Je kunt dus niet zeggen: 'doe maar even dit en dan word je gelukkig'."

Ook hoogleraar Bartels benadrukt dat dit aspect van geluk vaak wordt vergeten. "De een heeft elk jaar de nieuwste iPhone of Tesla nodig om zich gelukkig te voelen, de ander heeft genoeg aan een uurtje vrij zijn van het werk. En nog een ander leeft op van een gezellige bijeenkomst met vrienden."

Bekijk ook Vroeg opstaan maakt je gelukkiger en gezonder, en ook jij kan het leren

Genetisch

Naast het feit dat iedereen van iets anders gelukkig wordt, heeft de ene persoon er ook meer aanleg voor dan de ander. "Op alles waar de mens uit bestaat zit een genetische invloed, dus ook op het vermogen om gelukkig te zijn", zegt de hoogleraar.

"Verschil in geluksgevoel tussen mensen komt voor ongeveer 40 procent vanwege verschillende genen. Dat maakt het voor sommigen dus makkelijker om gelukkig te worden, wat niet betekent dat zij altijd gelukkiger zijn."

'Leren wie je zelf bent'

Toch heb je zelf ook iets te zeggen over je eigen geluk. "Je kunt ervoor zorgen dat je gelukkig wordt door jezelf goed te leren kennen en te accepteren dat er dingen zijn waar misschien veel mensen gelukkig van worden, maar jij niet."

Als voorbeeld noemt Bartels sporten: "Bewegen is natuurlijk goed voor je, maar niet iedereen wordt blij van hardlopen of naar de sportschool gaan. Vind iets wat bij je past. Alleen dan ga je het doen en houd je het vol."