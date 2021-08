Buurland Duitsland heeft een testplicht ingesteld voor iedereen die terugkeert van vakantie, ook als dat land geen 'hoogrisicogebied' is. Ondanks dat Duitsers de test zelf moeten regelen én betalen, is er veel steun voor deze strengere maatregel.

Sinds afgelopen zondag moet iedereen vanaf 12 jaar en ouder die van een vakantie terugkomt naar Duitsland zichzelf op corona laten testen. Eerder gold dat alleen voor de vakantiegangers die uit een hoogrisicogebied terugkomen, zoals populaire vakantiebestemmingen Nederland of Spanje.

Testen in het vakantieland

Het testbewijs als je als Duitser terugkomt van vakantie, is dus een soort entreekaartje om weer thuis te komen. Mensen die uit een hoogrisicogebied komen en niet gevaccineerd zijn, moeten ook verplicht in quarantaine. Je mag na 5 dagen uit quarantaine als je dan een negatieve testuitslag hebt. Onder de 12 stopt de quarantaine ook zonder nieuwe test na 5 dagen.

De test moet op de vakantiebestemming geregeld worden en mag dus niet pas in Duitsland zelf worden gedaan. De testenprijzen in het buitenland verschillen, maar in de meeste populaire vakantielanden moet je rekening houden met zo'n 50 euro per persoon. Dat kan dus flink oplopen, als je bijvoorbeeld met een gezin van 5 weer terug naar huis wil.

Controle

De Duitse politie heeft ook aangegeven dat er gecontroleerd gaat worden. Er worden steekproeven gedaan op snelwegen, andere wegen en in treinen, schrijft L1. Maar niemand wordt op de grens teruggestuurd.

Er worden ook niet meteen boetes uitgeschreven, maar als je geen geldig testbewijs hebt bij terugkomst wordt dat wel gemeld bij de autoriteiten. Je mag zonder test terug naar huis als je volledig bent gevaccineerd of een herstelbewijs hebt.

Duitsers willen nog strengere maatregelen

Maar de Duitsers hebben hier weinig problemen mee, zegt correspondent voor Duitse media in Nederland, Annette Birschel. "Uit onderzoek bleek vorige week dat er best een groep mensen was die de maatregelen te streng vonden, maar een week later was de tendens heel anders."

"Het overgrote deel van de mensen vindt sinds deze week juist dat de regels nog wel strenger mogen. Daaruit blijkt dus dat mensen heel angstig zijn", zegt Brischel.

Gezondheid belangrijk

Nederland, het stoutste jongetje van de klas, wil zo snel mogelijk versoepelen als het kan. Buurlanden zijn voorzichtiger en kijken dan ook met argwaan naar de Nederlandse koers.

Volgens correspondent Birschel komt dat wederzijdse onbegrip door cultuurverschillen. "Nederlanders denken in kansen en de Duitsers denken in risico's. Juist aan gezondheid en veiligheid hechten ze heel veel waarde. Dus zijn ze daar veel minder afwachtend en willen ze álles doen om een nieuwe piek, en de daarbij horende nieuwe lockdown, te voorkomen."

Nederlanders vermijden

Met verbazing kijken de Duitsers hoe laconiek de Nederlanders met hun coronabeleid omgaan. "Er wordt in Nederland gekeken hoe de eendaagse festivals weer door kunnen gaan. Dat vinden Duitsers echt totaal onbegrijpelijk."

De stempel hoogrisicogebied die Nederland heeft gekregen van de Duitsers helpt daar ook niet aan mee. "Huisjes die Duitsers aan de Nederlandse kust hebben geboekt worden weer geannuleerd en de Nederlanders die in Berlijn rondlopen worden als paria's aangekeken. Ze vermijden de Nederlanders liever, want ze denken dat het virus hier overal rondwaart."

Coronapaspoort ook in Duitsland

Toch gaat een echte vaccinatieplicht er in Duitsland niet komen volgens de correspondent. "In dat geval lijken de Nederlanders en de Duitsers wel weer echt op elkaar, die persoonlijke vrijheid vinden ze in beide landen heel belangrijk. Dus een vaccinatieplicht gaat zelfs voor de bange Duitsers een stap te ver."

"Maar een coronapaspoort om bijvoorbeeld de discotheek of het theater in te komen, dat kunnen ze in Duitsland wel gaan verwachten."