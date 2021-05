Sjoemeldiesels

Stond Volkswagen ooit te boek als fabrikant van oerdegelijke auto’s, sinds september 2015 staat het Duitse concern synoniem voor gesjoemel. 's Werelds grootste autobouwer bleek 11 miljoen diesels te hebben uitgerust met ‘sjoemelsoftware’ waarmee de wagens in de emissietest veel schoner leken dan ze in de praktijk daadwerkelijk waren. Onderzoekers in de VS ontdekten de fraude, die grote gevolgen had, zoals een wereldwijde terugroepactie, torenhoge schadeclaims, strafzaken en een ongekende reputatieschade. Volkswagen lijkt niet de enige te zijn die rommelde met de uitstoot. Ook andere fabrikanten worden verdacht van emissiefraude.