In 2005 werden 24 schilderijen en 70 zilveren objecten uit het Westfries Museum ontvreemd. Jaren later duiken een aantal schilderijen op in Oekraïne. Ze blijken in opdracht te zijn geroofd. Na 11 jaar spoorden de Oekraïnse autoriteiten de 5 doeken in 2016 op. De topstukken worden datzelfde jaar in zwaar beschadigde toestand aan het museum teruggegeven. Waarschijnlijk zijn de overige 19 gestolen schilderijen en 70 zilveren objecten nog in Oekraïne.