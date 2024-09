Kamerleden of ministers die tijdens een debat in de Tweede Kamer berichten op social media posten? Als het aan het overgrote deel van de kiezers ligt, is dat binnenkort verleden tijd: zij willen een verbod. "Laat politici eens naar elkaar luisteren."

Uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 leden van het Opiniepanel blijkt dat het gebruik van mobiele telefoons tijdens Kamerdebatten veel mensen een doorn in het oog is. 82 procent wil tijdens debatten dan ook een verbod op social media voor aanwezige politici.

'Onbeschoft' en 'onfatsoenlijk'

Mensen vinden het vooral 'onbeschoft' en 'onfatsoenlijk' dat politici tijdens een debat op hun telefoon zitten. "Ik vind dat politici aandacht moeten geven aan de mensen die het woord voeren en niet op hun telefoon bezig moeten zijn", verwoordt een VVD-stemmer het gevoel van veel deelnemers. "Dat is simpelweg respect voor de sprekers."

"Ze moeten het goede voorbeeld geven en op scholen mag het ook niet", zo verwijst een andere deelnemer naar het mobieltjesverbod op scholen. Dat politici soms online berichten plaatsen over het debat of over elkaar, leidt volgens ondervraagden af van de inhoud en is niet goed voor de onderlinge verhoudingen.

Bekijk ook Coalitie op 77 zetels in nieuwe zetelpeiling, verlies komt vooral door teleurstelling in NSC

Tweet van Agema

Meerdere panelleden noemen het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Schoof als voorbeeld. Tijdens dat debat, begin juli, plaatste PVV-vicepremier Fleur Agema een bericht op X over hoofddoeken. Het debat ging vervolgens voor een groot deel over die tweet en niet meer over het kabinetsbeleid.

Ook sommige van Agema's eigen PVV-kiezers noemen dit moment als voorbeeld waarom social media in de Tweede Kamer verboden zou moeten worden. Van hen ziet een ruime meerderheid (76 procent) een 'twitterverbod' tijdens debatten wel zitten.

Zo denken kiezers van verschillende partijen over een social media-verbod tijdens debatten

'Twitter-ruzies' tijdens formatie

Tijdens de formatie zat het online gedrag van onderhandelende politici kiezers al dwars. Toen plaatsten verschillende politici van PVV, VVD, NSC en BBB berichten over elkaar en over de formatie op X en reageerden ze ook op elkaar.

PVV-leider Geert Wilders zei destijds in een Kamerdebat dat hij geen voorstander was van een twitterverbod tijdens de formatie. Maar driekwart van de kiezers - ook de meeste PVV-stemmers - zagen dat toen al zitten, bleek uit eerder onderzoek onder leden van het Opiniepanel.

Bekijk ook Twittergedrag van formerende politici frustreert eigen kiezers: roep om radiostilte op social media

Geen telefoons bij ministerraad

Bij de ministerraad mogen sinds kort helemaal geen telefoons en andere elektronische apparaten als laptops en smartwatches meer naar binnen. Premier Dick Schoof heeft dat uit veiligheidsoverwegingen verboden: in die apparaten zitten microfoons en als die gehackt worden, kunnen anderen meeluisteren.

Hoewel het voorstanders van een social media-ban vaak niet om afluisteren gaat, is de vergelijking met het telefoonverbod tijdens officiële kabinetsvergaderingen snel gemaakt: "Net als bij de ministervergaderingen: speeltjes in een kluis", zegt een PVV-stemmer.

'Verbod is betutteling'

Maar niet iedereen is voorstander van een social media-verbod tijdens Kamerdebatten. Sommigen juichen het juist toe dat politici dingen over het debat plaatsen. Ze vinden de openheid goed, denken dat het mensen meer bij de politiek kan betrekken of volgen zelf via social media wat er in Den Haag gebeurt.

Anderen vinden dat politici tijdens debatten beter niets kunnen posten, maar vinden dat een verbod te ver gaat. "Wij hebben al veel te veel 'verboden'. Gebruik je verstand en blijf integer. Post niet alles, vooral niet tijdens een lopend debat", vindt een SGP-stemmer.