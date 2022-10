Als het aan kiezers ligt, gaan worden er minder debatten georganiseerd in de Tweede Kamer om de druk op Kamerleden te verminderen. Veel mensen maken zich daar ook zorgen over, omdat het steeds minder aantrekkelijk wordt om de politiek in te gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. De afgelopen maanden vielen meerdere Tweede Kamerleden uit als gevolg van hoge werkdruk, lange debatten en/of bedreigingen en intimidatie op sociale media. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet trok aan de bel en vond dat de Tweede Kamer op zoek moet naar manieren om de werkdruk te verminderen.

'Hondenbaan geworden'

Ruim de helft (54 procent) vindt het terecht dat Ellemeet zich uitsprak over de hoge druk op politici deze dagen. Een bijna even grote groep (52 procent) ziet zelf dat de druk op Tweede Kamerleden hoger is dan 10 jaar geleden. Iemand schrijft daarover: "Ik vind het goed dat ze zich uitspreken, want wat is het een hondenbaan geworden als je iets goeds wil doen voor het land."

Wel plaatsen sommige mensen een kanttekening bij hun medeleven met politici: "Aan de andere kant zijn bijna alle Kamerleden meer bezig met afzetten en minder met het zoeken naar overeenkomsten. Dan krijg je een sfeer van vliegen afvangen en polarisatie."

Minder debatten

"Als we willen dat verstandige, normale mensen voor het vak van Kamerlid of bewindspersoon blijven kiezen, zullen we allemaal moeten bijdragen aan een respectvol klimaat. Want wie wil het vak anders nog doen?", schreef Ellemeet op sociale media. Dat gevoel leeft breed: 52 procent maakt zich zorgen of geschikte mensen nog wel Kamerlid willen worden.

Wat moet er dan gebeuren volgens mensen in het land? Extra geld voor Kamerleden is duidelijk taboe - 41 procent wil meer geld voor ondersteuning; 49 procent niet -, maar er zijn wel andere manieren die op steun kunnen rekenen om Kamerleden te ontzien. Een maximum aan het aantal debatten bijvoorbeeld: 54 procent vindt dat een goed idee. Minder relletjes van de dag en minder lange werkdagen, denkt men.

Steun voor manieren om druk op Kamerleden te verminderen

Van sociale media af

"Wat er naast de extreem lange werkdagen echt inhakt zijn de haat, beledigingen, agressie en minachting", schreef Ellemeet verder. En dus moet er binnen en buiten de Tweede Kamer meer respect voor Kamerleden zijn, zegt een grote meerderheid (66 procent).

Sociale media zijn vaak de spil in de stroom aan aantijgingen en bedreigingen tegen Kamerleden. Een grote meerderheid (73 procent) het prima te vinden als politici van de partij van hun voorkeur van sociale media afgaan als ze daar bedreigd worden.

Bekijk ook Waarom het gevaarlijk is als politieke partijen journalisten wegzetten als vijand

'Tegen een stootje kunnen'

"Het is een misvatting dat direct contact via sociale media meer vertrouwen geeft. Mensen verwachten daardoor te veel van politici, raken dan weer teleurgesteld en boos en laten dat op onfatsoenlijke manier weten via Twitter", analyseert een deelnemer.

Opvallend: Forum voor Democratie-kiezers zijn het daar als enige kiezersgroep in meerderheid mee oneens. Zij vinden dat politici tegen "een stootje" moeten kunnen en het respect nu niet verdienen.