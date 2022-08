De helft (49 procent) ziet zijn of haar mening voldoende terug in traditionele nieuwsmedia. Het gaat dan om publieke en commerciële omroepen, papieren kranten en online kanalen. Vier op de tien (39 procent) zien hun opinie daarin onvoldoende terug.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 Nederlanders. Dit onderzoek is onderdeel van een groter project over de relatie tussen journalisten en hun publiek. EenVandaag, Hogeschool Utrecht en NPO Innovatie, een onderzoeksplatform van de NPO, werken hierin samen. Kiezers van traditionele en links georiënteerde politieke partijen herkennen hun standpunten het meest.

Professioneel en betrouwbaar

De traditionele nieuwsmedia worden gewaardeerd omdat ze volgens de ondervraagden het meest professioneel journalistiek bedrijven. Volgens hen doen ze het over het algemeen goed als het gaat om het checken van feiten en hoor en wederhoor. Iemand zegt: "Dit zijn professionals, die weten hoe je gedegen onderzoek doet voor een artikel."

Het verschil met andere (social) media wordt vaak benoemd. Die zien de liefhebbers van de klassieke media vaak als gekleurd of minder betrouwbaar. "Het is mij vaak niet duidelijk of het om feiten of om meningen gaat", schrijft een panellid. Een ander: "Blijkbaar heeft iedereen overal verstand van op social media en moet dat ook nog eens van de daken geschreeuwd worden."

Objectiever

Hoewel ze ook wel kleuring waarnemen bij traditionele media, vinden ze die over het algemeen objectiever. "Natuurlijk zijn er wel standpunten die doorsijpelen. Maar meestal geven ze goede informatie en zijn ze niet uit op reuring", zegt iemand daarover.

Een deel van de ondervraagden vindt het fijn dat er zoveel verschillende soorten media naast elkaar bestaan. Zo'n deelnemer schrijft: "Ik lees alles, van de Volkskrant tot Twitter. Dan kan ik goed mijn eigen mening vormen."

Eigen mening in traditionele nieuwsmedia

Journalistieke principes of politieke correctheid

Een grote groep (39 procent) ziet zijn eigen mening onvoldoende terug in de mainstream nieuwsmedia. Een deel signaleert een trend om vaker mee te gaan met hypes. Zij vinden het belangrijk dat ze dichter bij hun journalistieke principes blijven. "Ik ben niet geïnteresseerd in sensatie en van die vette koppen die de lading niet dekken. Ik zie liever een goed achtergrondartikel", zegt een deelnemer.

Een ander deel is kritisch op de traditionele pers omdat die volgens hen 'te politiek correct', 'eenzijdig' en 'een spreekbuis van de overheid' zou zijn. Deze ondervraagden betreuren het dat er weinig aandacht is voor afwijkende en 'alternatieve' meningen.

Eenzijdig en links

Hierover zeggen ze: "De berichtgeving is eenzijdig en vooringenomen. Bij vrijheid van meningsuiting moet iedereen worden gehoord. Maar ik zie zelden een wetenschapper met een alternatieve mening in de talkshows." En: "Er klinkt maar één geluid. Alles wat niet in hun straatje past zetten ze meteen weg als 'desinformatie' en 'complottheorie'."

Volgens veel mensen in deze groep is dat eenzijdige geluid vooral een 'links' geluid. "De meeste journalisten stemmen links, dus er zit altijd een links sausje over", meent iemand. Zij vinden dat dit zowel in de inhoud terug te zien is als in de onderwerpkeuze. Een panellid schrijft daarover: "Een buitensporige hoeveelheid correctheid. Met name over racisme, gendergelijkheid en vrouwenonderdrukking."

Grote verschillen tussen kiezers

Tussen kiezers van politieke partijen zijn grote verschillen als het gaat om het herkennen van je eigen visie in de gangbare pers. Onder de achterbannen van traditionele en 'links' georiënteerde partijen is dit het meest het geval. Bij kiezers van VVD (66 procent), D66 (83 procent), CDA (59 procent), PvdA (79 procent) en GroenLinks (76 procent) zegt een meerderheid zijn mening voldoende terug te zien.

Heel anders is dat bij de kiezers van PVV (22 procent), Forum voor Democratie (4 procent), JA21 (25 procent) en bij niet-stemmers (25 procent). Van hen ziet hooguit een kwart zijn eigen standpunten terug.