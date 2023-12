Kiezers en leden van GroenLinks-PvdA zien een definitieve fusie zitten. En ondanks kritiek op de afgelopen campagne, mag Frans Timmermans aan het hoofd blijven van die partij: negen op de tien kiezers heeft vertrouwen in hem als partijleider.

De afgelopen dagen hielden beide partijen een ledenreferendum om te bepalen of de twee partijen bij de Europese verkiezingen van 2024 opnieuw samen optrekken. Wat kiezers betreft mag er al een stapje verder gedacht worden: acht op de tien is voor een definitieve fusie. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 6.000 GroenLinks-PvdA-kiezers uit het EenVandaag Opiniepanel.

Definitieve fusie

Dat draagvlak om GroenLinks en de PvdA definitief samen te laten gaan is toegenomen ten opzichte van eerder dit jaar. In juli stond twee derde van beide kiezersgroepen achter een volledige fusie.

Minder versnippering op de linkerflank is volgens GroenLinks-PvdA-kiezers hard nodig in het huidige politieke landschap. "Maak een groot links blok en gauw graag, want er moet een sterk tegenwicht komen in deze tijden van verrechtsing en populisme", zegt een panellid.

Voorkeur samenwerking en fusie GroenLinks-PvdA

Samen Europa in?

Vandaag maken GroenLinks en de PvdA de uitslag bekend van het ledenreferendum, waarin gevraagd is of de partijen volgend jaar bij de Europese verkiezingen opnieuw samen op moeten trekken. Onder de kiezers én leden van GroenLinks-PvdA van het Opiniepanel geeft een groot deel - in beide groepen ruim acht op tien - al aan hier voorstander van te zijn.

Wel brengt een gezamenlijke deelname mogelijk een praktisch bezwaar met zich mee. GroenLinks en de PvdA behoren op dit moment nog tot verschillende fracties in het Europees Parlement: GroenLinks zit bij de Groenen, PvdA bij de sociaaldemocraten.

Geen sterke campagne

Hoewel de achterban positief is over samenwerking de komende jaren, is er kritiek op de afgelopen campagne. Een derde van de kiezers (32 procent) geeft aan het optreden van Timmermans niet zo, of helemaal niet goed te vinden. Voor iets meer dan de helft (54 procent) heeft Timmermans het redelijk goed gedaan. Slechts 11 procent beoordeelt zijn optreden als zeer goed.

"Het had wel wat feller gemogen", laat een aantal GroenLinks-PvdA-kiezers daarover weten. Volgens die kiezers stelde Timmermans zich te vriendelijk op naar de andere partijen en werd er in het begin van de campagne 'te veel met Omtzigt geflirt'. Pas in de speech na de verkiezingsuitslagen toonde de lijsttrekker 'veel pit', wat zij liever eerder in de campagne gezien hadden.

'Te elitair'

Tegelijkertijd twijfelt een deel erover of hij het juiste profiel heeft. Sommigen maken zich er zorgen over dat Timmermans vaak als 'te elitair' gezien wordt. Ze twijfelen of hij wel 'de juiste taal spreekt' om een brede groep aan te spreken. "Veel mensen die nu (extreem)rechts hebben gestemd doen dat omdat ze denken dat 'links' er niet voor hen is. Dat is problematisch", zegt een GroenLinks-PvdA-kiezer.

"Timmermans had 'het geluk' dat zoveel kiezers strategisch op zijn partij stemden, omdat ze rechts (en dan vooral de PVV) niet in een kabinet wilden. Die extra zetels maken de campagne, die volgens kiezers maar stroef verliep, een beetje goed", zegt opiniepeiler Charlotte Nijs.

Timmermans mag blijven

Desondanks houdt Frans Timmermans voorlopig het vertrouwen als leider van een verenigd GroenLinks-PvdA. Negen op de tien (89 procent) mensen die GroenLinks-PvdA stemden, hebben vertrouwen in hem. Voor 9 procent is dat weinig tot geen.

Dat vertrouwen baseren de voorstanders onder andere op zijn ruime ervaring, internationale connecties en klimaatexpertise. Ook zien zij in hem een goede verbinder, die een 'verenigd links écht gestalte kan geven'.

De 'gewone man' terugwinnen

Dan moet Timmermans wel aan de slag met de cultuurverschillen tussen de partijen. Volgens een deel van de achterban liggen die nog te ver uit elkaar om al over te gaan op een volledige fusie. "Het verschil tussen de oude arbeider en de nieuwe grachtengordel-yup is te groot", zegt een GL-PvdA-kiezer.

Daarmee ziet de achterban een duidelijke opdracht voor de partij: meer focus op de 'gewone Nederlander' en een duidelijker 'PvdA-stempel' om het elitaire imago te drukken.