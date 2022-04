Precies 100 dagen nadat het kabinet-Rutte IV op het bordes stond, heeft nog 23 procent vertrouwen in dat kabinet. Weinig geloof in de aanpak van grote thema's en ophef rond de kopstukken zijn de voornaamste redenen voor de slechte cijfers.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. Door ontevredenheid over het vorige kabinet en de lange formatie zaten veel kiezers vanaf het begin al niet te wachten op Rutte IV: bij het aantreden in januari had slechts 28 procent vertrouwen in de ministersploeg. Dat was toen al laag vergeleken met de start van eerdere kabinetten. De eerste drie maanden regeren hebben dat gevoel niet weten te keren.

Vertrouwen in kabinet door de tijd heen, sinds kabinet-Balkenende IV

Minderheid D66-, CDA- en ChristenUnie-stemmers heeft vertrouwen

En het zijn niet alleen de kiezers van oppositiepartijen die geen fiducie hebben in de ministersploeg. Twee derde (66 procent) van de VVD-kiezers gelooft nog in dit kabinet, maar de andere coalitiekiezers hebben weinig vertrouwen.

Een minderheid van de mensen die op D66 (34 procent), het CDA (36 procent) of de ChristenUnie (32 procent) hebben gestemd, heeft er na 100 dagen vertrouwen in dat deze regering haar werk goed doet. CDA- en ChristenUnie-kiezers waren bij de start al sceptisch over het vierde kabinet Rutte. D66-kiezers sluiten zich daar nu bij aan. Bij de start was 54 procent van hen nog positief, nu is daar nog maar een klein deel van over.

Vertrouwen van kiezers bij TK21 in kabinet-Rutte IV

Belangrijke thema's

Een van de belangrijkste redenen voor het lage vertrouwen is het gevoel dat dit kabinet grote thema's niet goed aanpakt. "Uit huis geplaatste kinderen en te weinig compensatie voor hoge rekeningen, dat is wat ze hebben bereikt in 100 dagen", omschrijft iemand zijn beeld van de eerste maanden Rutte IV.

Deze persoon is niet de enige die zo denkt: het vertrouwen dat dit kabinet goed omgaat met grote thema's is nihil. Zo denkt slechts 16 procent dat de koopkrachtproblemen daadkrachtig worden aangepakt. Nog minder mensen geloven dat er voortvarend wordt omgegaan met thema's als klimaat en stikstof (13 procent), gaswinning (12 procent) en de toeslagenaffaire (9 procent).

Vertrouwen in bekendste ministers

Ministers negatief in nieuws

Maar de laatste weken zijn het vooral de bekende ministers die negatief in het nieuws komen, die zorgen dat het imago van dit kabinet slechter is geworden. Het vertrouwen in ministers Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Sigrid Kaag is het hardst gedaald: zij verliezen ieder meer dan 10 procent vertrouwen in de eerste maanden.

Als ministers van Buitenlandse Zaken en van Wonen noteerden Hoekstra en De Jonge nog 39 en 37 procent vertrouwen. Inmiddels heeft nog 27 procent vertrouwen in Hoekstra. Dat hij cijfers over de sancties tegen Rusland niet paraat had en er zelfs een sanctie coördinator komt, zijn daar vooral debet aan. In De Jonge gelooft nog maar 20 procent na de kwestie over de mondkapjesdeal.

Geen nieuw elan

Kaag zakt nog verder weg: in de week waarin veel aandacht uitgaat naar de kwestie rond grensoverschrijdend gedrag binnen D66 is het vertrouwen in de minister van Financiën gezakt van 30 naar 18 procent.

Ook het vertrouwen in klimaatminister Rob Jetten (van 41 naar 33 procent) en in minister voor Armoede Carola Schouten (van 42 naar 36 procent) daalt, net als het vertrouwen in premier Rutte. In hem heeft nog 27 procent vertrouwen, dat was in januari 33 procent."Dit is dus geen nieuw elan," schrijft een deelnemer over het functioneren van de meest bekende minsters. "Dit is de kern van het vorige kabinet die het nu weer verpest."