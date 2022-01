Kabinet-Rutte IV wordt vandaag gepresenteerd op het bordes van Paleis Noordeinde. Maar dat is niet het enige wat op het programma staat. Vijf vragen over de presentatie van het kabinet aan politiek verslaggever Marloes Lemsom.

1. Wat gaat er vandaag gebeuren?

"Alle nieuwe ministers en staatssecretarissen gaan vandaag bij de koning langs en worden dan officieel geïnstalleerd als bewindspersoon. Ze zeggen dan 'Ja, dat beloof ik' of 'Zo helpe mij God almachtig'. Daarna knikken ze naar de Koning om zich voor te stellen, want een hand geven mag nu natuurlijk niet.

Aansluitend gaan ze naar het bordes om op de foto te gaan. Na de bordesscène is de officiële overdracht van de oude naar de nieuwe bewindspersonen voor alle ministers. De nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, krijgt dan bijvoorbeeld de sleutel van de schatkist van Wopke Hoekstra."

2. Een bordesscène in coronatijd: hoe ziet dat eruit?

"21 mensen, 20 ministers en de Koning, op anderhalve meter afstand van elkaar op een foto krijgen: dat wordt nog een hele uitdaging. Toch schijnt het te passen op de trappen van Paleis Noordeinde, de plek waar de traditionele foto wordt gemaakt. Voor de zekerheid is daar een testfoto gemaakt met proefpersonen, om zeker te weten dat ze allemaal in een foto passen.

De beëdiging en de bordesfoto zijn deze keer op Paleis Noordeinde. Normaal gesproken is dat in Paleis Huis ten Bosch, waar de koning woont, maar in verband met corona is voor Noordeinde gekozen."

Bron: ANP Een bordesfoto als deze zullen we dit jaar niet zien

3. Welke opvallende nieuwe gezichten gaan we zien?

"31 jaar is hij: Maarten van Ooijen, de nieuwe staatssecretaris van Jeugdzorg en Preventie. Naast hem zitten er nog meer relatief jonge bewindspersonen in het nieuwe kabinet: Rob Jetten is 34, Dennis Wiersma 35, en Liesje Schreinemacher 38.

Een nieuw gezicht in de politiek, maar wel bekend door de coronacrisis is Ernst Kuipers. Als voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zagen we hem al veel. Ook Robbert Dijkgraaf is natuurlijk een opvallende nieuwe minister: eerder verscheen hij als hoogleraar vaak in De Wereld Draait Door."

4. Hoe worden de nieuwe bewindslieden ingewerkt?

"De nieuwe bewindspersonen hebben de afgelopen dagen vast al heel veel stukken gelezen en dat gaan ze de komende weken, eigenlijk járen, ook nog doen. Ze krijgen enorme tassen mee met documenten die ze thuis moeten doorploegen. Ook zijn er natuurlijk hoge ambtenaren die de nieuwe ministers en staatssecretarissen zoveel mogelijk helpen met alles wat er speelt op hun departement.

Misschien denk je: waarom is er geen langere overgangstijd, zodat de voorganger de nieuwe minister rustig kan inwerken? Dat kan politiek gezien niet, want uiteindelijk kan er maar één minister politiek verantwoordelijk zijn als er iets mis gaat."

5. Hoe belangrijk is het dat de ministers verstand hebben van hun portefeuille?

"Het is natuurlijk wel zo handig als je als minister van Volksgezondheid veel weet van de zorg, en als minister van Economische Zaken veel weet van de economie. In Rutte IV zitten redelijk veel ministers die specialist zijn op het gebied van hun ministerie. Zo is Robbert Dijkgraaf, de nieuwe minister van Onderwijs, zelf hoogleraar. Gunay Uslu, de staatssecretaris voor Cultuur en Media, kom zelf uit de cultuursector.

Het nadeel is dat zij nog geen politieke ervaring hebben. Zo zijn er ook bewindspersonen die al langer in de politiek zitten, maar nieuwe portefeuilles krijgen waar ze nog niet eerder mee gewerkt hebben. Zo wordt Hugo de Jonge minister voor Volkshuisvesting en wordt Kajsa Ollongren minister van Defensie."