Mona Keijzer keert toch niet terug in de Tweede Kamer. Vorige week nog hielden diverse bronnen er rekening mee dat ze de zetel zou opeisen die Wopke Hoekstra achterlaat, omdat hij minister wordt in het nieuwe kabinet.

De oud-staatssecretaris van Economische Zaken liet maandag in een verklaring op Twitter weten dat ze 'niet alsnog wil toetreden' tot de Tweede Kamer. Ze geeft aan dat ze in haar eigen partij, het CDA, 'wel het tegengeluid wil laten horen'. Eind september werd Keijzer ontslagen nadat ze zich had uitgesproken tegen de bredere invoering van de coronapas.

Bontenbal in de Kamer

De Kamerzetel die vrijkomt omdat CDA-fractievoorzitter Wopke Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken wordt in het kabinet-Rutte IV overgedragen aan klimaatspecialist Henri Bontenbal. Dat was een grote wens van de partij, vertelt politiek commentator Joost Vullings.

"Ze zien hem als een man van de toekomst, iemand die nodig is om klimaatproblematiek goed aan te kunnen pakken." Toen het er vorige week op leek dat Keijzer toch haar zetel zou willen opeisen in de Kamer, kwam die wens in het geding. "Ze zijn bij het CDA ongetwijfeld ontzettend opgelucht, het waren een paar spannende dagen", zegt Vullings.

'Dijk van een politiek probleem'

Als Keijzer wel was teruggekeerd was er 'een dijk van een politiek probleem ontstaan', zei Vullings vorige week tegen EenVandaag. "Het CDA heeft immers destijds zelf tegen Keijzer gezegd dat zij beter kon vertrekken. Is zij na zo'n korte periode dan ineens wel weer welkom? En ambieert zij dat zelf wel? Ze kan ook als eenling verder of zich aansluiten bij een bestaande fractie, bijvoorbeeld bij die van Pieter Omtzigt."

Het eerste zetelverlies voor de vier regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dreigde dus al. De coalitie zou dan van 77 naar 76 zetels zijn gegaan, de meest krappe meerderheid denkbaar.

Verzet coronapas gaat door

Keijzer laat weten het verzet tegen de coronapas te willen blijven voeren. Tijdens het digitale partijcongres van het CDA in december roerde de oud-bewindsvrouw zich al in het interne debat over 2G.

Binnen haar partij is volgens Keijzer 'ruimte' en 'behoefte' voor haar om een 'onafhankelijke rol' in het coronadebat te spelen.