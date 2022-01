Diverse bronnen binnen het CDA houden er rekening mee dat Mona Keijzer de zetel opeist die fractievoorzitter Wopke Hoekstra achterlaat als minister in kabinet-Rutte IV. Daarmee dreigt nu al zetelverlies voor de nieuwe coalitie.

Keijzer werd eind september op staande voet ontslagen nadat zij als demissionair staatssecretaris van Economische Zaken in De Telegraaf flinke kritiek had geuit op het coronatoegangsbewijs.

Keijzer verliet de politiek

Als CDA-Tweede Kamerlid had Keijzer een eigen zetel. Formeel had ze na haar ontslag als staatssecretaris dus nog Kamerlid kunnen blijven. Maar ook haar fractiegenoten vonden Keijzers kritiek op het beleid van partijgenoot en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge te ver gaan.

Keijzer koos er toen voor de politiek te verlaten: "Op verzoek van de fractie geef ik mijn zetel op. Ik wil geen splijtzwam zijn."

Niet Bontenbal

Omdat fractievoorzitter Wopke Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken wordt in het nieuwe kabinet, moet hij zijn Kamerzetel opgeven. Het CDA dacht deze Kamerzetel van Hoekstra aan hun klimaatspecialist Henri Bontenbal over te dragen.

Bontenbal was de laatste maanden al Kamerlid als vervanger van zieke CDA-collega's. Maar nu blijkt Keijzer signalen af te geven aan het CDA, waardoor men daar rekening houdt met een comeback van de politica.

Toch terug

Als een Kamerlid zijn of haar zetel opgeeft, heeft de eerstvolgende op de kieslijst van die partij recht op die plek. Bij het CDA is Mona Keijzer met haar zevende plek op de kandidatenlijst de eerste die de vraag voorgelegd krijgt van de Kiesraad of zij de vrijgekomen zetel wil innemen.

3 maanden na haar vertrek lijkt Keijzer daar, volgens bronnen, op in te willen gaan. Toch zal de Kiesraad pas als Wopke Hoekstra formeel geen Kamerlid meer is contact opnemen met Keijzer. Dit is aankomende maandag bij de presentatie van het nieuwe kabinet. Tot die tijd zit het CDA in onzekerheid.

Politiek probleem

In geval van een terugkeer ontstaat er gelijk een dijk van een politiek probleem, zegt politiek commentator Joost Vullings. "Het CDA heeft immers destijds zelf tegen Keijzer gezegd dat zij beter kon vertrekken. Is zij na zo'n korte periode dan ineens wel weer welkom? En ambieert zij dat zelf wel? Ze kan ook als eenling verder of zich aansluiten bij een bestaande fractie, bijvoorbeeld bij die van Pieter Omtzigt."

Het eerste zetelverlies voor de vier regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dreigt dus. "De coalitie gaat dan van 77 naar 76 zetels, de meest krappe meerderheid denkbaar."