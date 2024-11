Kraken is nu dan wel verboden, toch ziet 35 procent dat graag veranderen. Dat draagvlak wordt groter bij panden die langer dan een jaar leegstaan: "Zorg dat alle bestaande ruimte bewoond wordt of legaliseer kraken."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 panelleden. Zij zien het gaan wonen in de leegstaande panden als manier om pandjesbazen onder druk te zetten. Een deelnemer geeft aan: "Door kraken weer legaal te maken zouden pandeigenaren gepusht worden om hun objecten minder lang leeg te laten staan. Ik ben niet voor kraken, maar nood breekt wet."

Wat vind je ervan dat kraken illegaal is?

Kraak een kantoorpand

Wel stellen voorstanders bepaalde voorwaarden aan het legaliseren van kraken. Zoals hoe de krakers met een pand omgaan. Ook vinden ze het vaker oké als mensen een kantoorpand kraken dan als ze een woning kraken.

Het draagvlak wordt groter als een pand langer dan een jaar leegstaat. Dan vindt bijna de helft (45 procent) het oké als een pand gekraakt wordt. Een panellid laat weten: "Leegstand is schandalig in deze tijden van woningnood. Zorg dat alle bestaande ruimte bewoond wordt of legaliseer kraken."

Wanneer is kraken acceptabel?

'Kraken is diefstal'

Iets meer dan de helft (54 procent) vindt het een goede zaak dat kraken illegaal is. "Krakers slopen meer in een leegstaand pand dan dat ze er in gaan wonen. Waardoor de eigenaar onnodig op kosten wordt gejaagd", laat een deelnemer weten. Daarnaast hebben ze het gevoel dat krakers voordringen op andere kandidaten die wachten op een woning.

Bovendien denken 6 op de 10 (61 procent) dat het legaliseren van kraken niet gaat helpen bij het oplossen van de wooncrisis. "Mensen die meerdere woningen hebben zijn vaak het probleem, zij vragen te hoge huren waardoor de gewone burger geen huis kan huren of kopen."

Coalitiekiezers tegen kraken

Vooral kiezers van coalitiepartijen voelen daarentegen weinig voor het legaliseren van kraken tegen het woningtekort. Zij wijten de problemen op de woningmarkt vooral aan migratie, een PVV-kiezer geeft aan: "Minder asielzoekers, geen problemen op de woningmarkt." 71 procent vindt het goed dat kraken illegaal is.

Meer draagvlak is er onder kiezers van de meeste linkse partijen. Zij wijzen vaak op woonrecht. Een Partij voor de Dieren-stemmer laat weten: "Het is een groot schandaal dat het recht op een dak boven je hoofd ondergeschikt is aan het belang van grootverdieners."

Wat vinden kiezers van verschillende partijen van kraken?

Oplossing voor de woningnood

Bijna 1 op de 3 (28 procent) denkt dat kraken bij kan dragen om de wooncrisis op te lossen. Verder willen ze ook graag gebruik maken van de opties die er al zijn, zoals bijvoorbeeld antikraak wonen.

Zo laat een deelnemer weten: ''Mijn kinderen wonen antikraak, ik vind dat wel een goede oplossing. Het nadeel is dat het zwerfkatten zijn, steeds van het ene huis naar het andere.''

Zelf gekraakt

Sommige panelleden staan positief tegenover kraken omdat ze dat zelf hebben gedaan. Zo vertelt een deelnemer: "Ik heb zelf gekraakt en gekraakt gewoond in de jaren 80. Het is krankzinnig dat er panden leegstaan en verkommeren terwijl er zoveel woningnood is."

"Veel oude kraakpanden uit die tijd zijn nu gelegaliseerd en zijn niet in waarde gedaald, dankzij de krakers", zegt de deelnemer tot slot.