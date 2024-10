Ze worden gezien als dé oplossing tegen de acute woningnood: flexwoningen. Maar het Planbureau van de Leefomgeving waarschuwt vandaag: zet er niet te veel van neer, want de meeste mensen willen er helemaal niet wonen. Hoe zit het? "Ze zijn hard nodig."

"De realiteit is dat het tekort nu al zo'n 400.000 woningen bedraagt en dat aantal loopt op. Dus je hebt gewoon een flexibele schil nodig." Dat zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.

Alternatief

Daarmee doelt Boelhouwer op woningen van zo'n 20 tot 50 vierkante meter, die snel gebouwd en geplaatst kunnen worden en er voor maximaal vijftien jaar staan.

"Flexwoningen zijn veredelde containerwoningen. Daar wonen mensen relatief kort. Dat is ook de bedoeling. Het is een alternatief als je snel een huis nodig hebt."

Tijdelijke oplossing

Toch bedraagt de gemiddelde woning in Nederland zo'n 120 vierkante meter. Bouw dus niet te veel kleine flexwoningen, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag. Flexwoningen kunnen weliswaar tijdelijk de wooncrisis ontlasten, maar volgens het PBL is het effectiever als overheden en ontwikkelaars rekening houden met de echte woonwensen van de Nederlander.

En die zijn volgens het adviesorgaan duidelijk. Veruit de meeste Nederlanders willen een woning van 51 vierkante meter of groter. Slechts 2 procent van de Nederlanders wil wonen 'in een microwoning van minder dan 30 vierkante meter'. Voor woningen tot 50 vierkante meter is dat maar 9 procent van de Nederlanders.

In Amsterdam proberen ze het

"Mensen willen natuurlijk het liefst in één keer in de ideale woning komen." Dat ziet ook Marjolein Cazemier van woningcorporatie Ymere in Amsterdam. Ze is aanwezig bij de oplevering van 67 flexwoningen in Amsterdam-Noord.

"Maar zoveel woningen hebben we helaas niet, dit is een eerste stap. Deze woningen zijn wat kleiner, dat klopt, maar dit zijn nog steeds woningen tussen de 31 en 45 vierkante meter."

Woningen weer verhuizen

Volgens hoogleraar Boelhouwer bestaat alleen het gevaar dat woningen door de huidige omvang van de woningcrisis uiteindelijk langer blijven staan dan de bedoeling is. "We hebben dit trucje in Nederland vaker uitgehaald, na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Toen was er ook acute woningnood en zijn er veel tijdelijke woningen gebouwd. De Wielewaal in Rotterdam is een bekend voorbeeld, die woningen hebben er veel langer gestaan dan de bedoeling was."

Volgens Cazemier blijven de woningen inderdaad na de 15 jaar dat ze blijven staan beschikbaar. "Dan pakken we deze woningen op en dan zetten we ze op een andere tijdelijke locatie of misschien wel een definitieve locatie. Dus deze woningen, die blijven gewoon voor huurders beschikbaar, alleen toevallig op een andere plek."