Kraken omdat een koophuis geen optie is en de huur veel te hoog. Pepijn woont in een omgebouwde bouwkeet in de tuin van een leegstaande villa, om meerdere redenen. Een daarvan is de situatie op de huizenmarkt. Evalien kraakt ook. Ze zijn niet de enige.

In de Meern onder Utrecht staan meerdere bouwketen en bestelbussen waarin mensen wonen. De villa op het terrein staat al 15 jaar leeg, volgens Pepijn en Evalien. "In de voor- en achtertuin hebben we plek gecreëerd voor onze wagens."

Noodzaak

Het lijkt erop dat door de situatie op de huizenmarkt steeds meer mensen kraken, maar harde cijfers zijn er niet. Pepijn staat al jaren ingeschreven bij WoningNet, maar een huis is er niet voor hem. "Ik sta 11 jaar ingeschreven, in een stad waar ik met heel veel plezier woon, maar er is geen ruimte voor mij. Dat valt wel zwaar", vertelt hij.

Evalien zou ook wel willen kopen, maar dat lukt niet. "Ik wil niet leeftijdsdiscrimineren, maar mijn ouders hebben voor 80.000 gulden een huis gekocht, dat is nu 300.000 euro waard. Die groei moet ergens betaald worden. Dat is de reden waarom ik geen huis kan kopen. En huur betalen, 1200 of 900 euro, dat is geld weggooien. Dat zou mij ervan weerhouden om ooit te kunnen sparen."

Bron: EenVandaag

Pannetje warm water

In de bouwkeet waar Pepijn woont is een bed, een klein keukentje en een bankje. Pepijn bouwde zelf een kraan van een oude tank. Maar eronder douchen kan niet. "Daarvoor zet ik een pannetje water op het vuur, waarmee ik mijzelf was."

Het klinkt allemaal cosy, met een groot camping-gehalte, maar het leven als nomaden is ook afzien, vertelt Evalien. "Het is soms heel fijn, maar soms ook heel onzeker. Twee winters geleden lagen we onder 7 dekens, zonder verwarming. Maar je weet ook wat het kost om water te hebben als je steeds water moet halen. Je wordt er heel zelfvoorzienend van op een bepaalde manier."

Zelfregie

Allebei werden ze al tal van keren weggestuurd om plekken waar ze kraakten. Er kwamen rechtszaken aan te pas. "Er lagen dan hele grote plannen. Er werd dan gezegd dat wij eruit moesten omdat we de boel tegenhielden, maar die plekken staan tot op de dag van vandaag nog steeds leeg. Er gebeurt niks."

Het stel bevindt zich tussen wetten in, vertellen ze. "Je mag niet een deur openmaken en daar gaan wonen, maar je mag wel ergens wonen." Evalien hoopt dat meer jongeren gaan kraken. "Er is een hunkering naar zelfregie. Het lijkt mij fantastisch als jongeren het gevoel krijgen dat ze zelf iets kunnen doen. Dat we niet gaan zitten wachten tot iemand ons komt helpen."