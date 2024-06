Zondag houdt Frankrijk parlementsverkiezingen. Hier koos president Macron voor na de overwinning van radicaal-rechts tijdens de Europese Verkiezingen. Maar ook deze verkiezingen is zijn tegenstander populair, zoals bij wijnboeren op het platteland.

Een wijnboer heeft regelmatig nog maar 1.200 euro per maand te besteden. Concurrentie uit Spanje drukt de prijs van de Franse wijn, terwijl de kosten van brandstof en levensonderhoud blijven stijgen. Voor wijnboeren in het Franse dorp Montbrun-des-Corbières heeft dit grote gevolgen, ze zoeken daarom tijdens de verkiezingen steun bij de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen.

Last van koopkracht

Het Zuid-Franse dorp Montbrun-des-Corbières telt zo'n 350 zielen. Tijdens de afgelopen Europese Verkiezingen stemden bijna de helft van de inwoners (44 procent) op het Rassemblement National van Marine Le Pen. Volgens de burgemeester en wijnboer Claude Boutet heeft dit maar één reden: koopkracht.

"Iedereen vraagt zich hier dagelijks af: wat kost de stroom? Wat kost de benzine?", vertelt Boutet. Zorgen over de toename van migranten, een onderwerp waar de liberale Macron zich over uitspreekt, hebben ze in het dorp weinig. Zijn verkiezingsprogramma trekt de inwoners van het dorp niet aan. "We hebben hier geen last van migranten, maar de koopkracht, daar maakt men zich het meest zorgen om", zegt de burgemeester.

Geen vetpot

"Wat ik er van meegekregen heb, is dat Macron in het begin heel veel aan hervorming deed. Dit had direct effect, mensen zagen gelijk resultaat", vertelt de Nederlandse Paul den Toom. Hij runt een wijnboerderij in Montbrun-des-Corbières, op zijn Chateau de L'Horte heeft hij zo'n 30 hectare aan druiven staan. Zijn bedrijf loopt goed, hij maakt en verkoopt zijn eigen wijn van zijn druiven.

Maar voor veel boeren in de buurt is dat niet de realiteit. Zij verkopen hun druiven aan een coöperatie, die de druiven dan weer bij wijnmakers aanbiedt en dat is zeker geen vetpot. Op deze druivenboeren zijn de beloftes van economische groei, die Macron in het verleden maakte, niet van toepassing. "Ze voelen zich niet gehoord", merkt Den Toom op.

Klimaatverandering en concurrentie

Naast de bestuurswijze van Macron, heef ook klimaatverandering ervoor gezorgd dat de wijnboeren uit Zuid-Frankrijk kampen met problemen. Door weersomstandigheden komt er steeds minder liter druivensap uit de wijngaarden en heeft het sap steeds vaker een laag suikergehalte. Hierdoor is het minder waard voor wijnmakers.

En dan is er dus ook nog eens stevige concurrentie uit buurland Spanje, waar wijnproductie veel goedkoper is door het lagere arbeidsloon.

'Solidariteit van de wijnboeren'

Afgelopen winter leidde die concurrentie tot grote boerendemonstraties. De snelwegen naar Spanje werden geblokkeerd met trekkers. Vrachtwagens met Spaanse wijn werden geplunderd. Liters wijn stroomden de goot in.

Midden in die chaos stond een trekker met het plaatsnaambordje van Montbrun-des-Corbières op z'n kop op de motorkap gebonden. Met lichte trots in de ogen vertelt burgemeester Boutet dat de mannen van het dorp met zijn toestemming het bordje hebben ontvreemd. "Solidariteit van de wijnboeren", noemt hij dat.

Hoop op verandering

"De demonstraties waren tegen de Franse regering en tegen Europese regels. De mensen hier hebben het zwaar, de koopkracht daalt al tijden. Dus ik heb gezegd: 'Neem dat bord maar mee, maar maak het niet kapot, en zorg dat het terugkomt.' Dat hebben ze gedaan."

Zelf is burgemeester Boutet geen lid van een politieke partij. "Hier in ons dorp bedrijven we geen politiek." Maar voor de huidige bestuurders in Frankrijk heeft hij geen goed woord over. Hij hoopt dat er na deze verkiezingen echte veranderingen komen. Tot die tijd blijft het plaatsnaambordje bij de ingang van het dorp op zijn kop hangen.