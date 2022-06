Komende zondag is de laatste ronde van de Franse parlementsverkiezingen, en het is erop of eronder voor president Macron. Jean-Luc Mélenchon heeft zijn zinnen gezet op het premierschap. Als dat lukt, kan het een lastige termijn worden voor Macron.

Frankrijk-kenner en historicus Niek Pas volgt de politieke ontwikkelingen in Frankrijk op de voet. "De Franse politiek biedt altijd vermaak," zegt hij.

Mélenchon ligt op de loer

Na de presidentsverkiezingen van twee maanden geleden is het nu dus alweer tijd voor een nieuw hoofdstuk in het boek van de Franse politiek: de parlementsverkiezingen. Volgens Pas zijn die normaalgesproken een bevestiging van de presidentsverkiezingen, en wint de partij van de president een absolute meerderheid in het parlement. Dat is deze keer anders.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon eindigde tijdens de presidentsverkiezing als derde: hij haalde maar 1,2 procent minder stemmen dan Marine le Pen. Na die teleurstelling ging Mélenchon direct aan de slag om zich bij de parlementsverkiezingen te herpakken. Hij vormde een coalitie met andere linkse partijen en behaalde een uitstekend resultaat in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen.

Gelegenheidscoalitie

De partij van Mélenchon, NUPES, is eigenlijk een allegaartje van linkse partijen, vertelt Niek Pas. Er zitten groenen die voor Europa zijn en socialisten die juist kritisch over de Europese Unie zijn.

"Hij heeft een echte gelegenheidscoalitie weten te vormen door zich af te zetten tegen Macron, met het doel de grootste te worden in het parlement en op die manier Macron praktisch te dwingen hem tot premier te benoemen," verklaart Pas.

'Gedwongen huwelijk'

Het gebeurt in Frankrijk bijna nooit dat een president moet regeren met een premier van een andere partij. Cohabitation heet dat in het Frans, oftewel 'samenwonen' in het Nederlands. "Dat moet je eigenlijk zien als een gedwongen huwelijk tussen premier en president," legt Pas uit.

"De president moet dan met al zijn plannen langs bij de premier om een meerderheid te krijgen in het parlement, dat maakt regeren een stuk lastiger. Helemaal als er een linkse activist als Mélenchon premier is."

Buitenspel

Macron heeft dan ook al de eerste pogingen gedaan om Mélenchon buitenspel te zetten. Mélenchon heeft zichzelf namelijk niet persoonlijk kandidaat gesteld in een van de Franse kiesdistricten. Macron heeft al gezegd dat hij dat mogelijk tegen hem gaat gebruiken.

En dat zou best kunnen werken volgens Pas. "Als je geen gekozen volksvertegenwoordiger bent, waarom zou je dan premier moeten worden? Wie vertegenwoordig je dan? Dat is een slimme draai van Macron."

Op zoek naar meerderheden

Hoe veel groei er nog in de partij van Mélenchon zit in de tweede ronde is nog spannend. Het ingewikkelde Franse districtenstelsel werkt niet in zijn voordeel. Omdat het in de tweede ronde tussen nog maar twee kandidaten gaan, vormen gevestigde partijen vaak coalities om uitdagers zoals die van Mélenchons partij buiten de deur te houden.

Maar na de eerste ronde is NUPES een factor geworden waar Macron hoe dan ook rekening mee zal moeten houden, stelt Pas. "De kans dat Macron een absolute meerderheid heeft, zoals hij nu heeft, lijkt wel verkeken. Hij zal hoe dan ook op zoek moeten naar meerderheden in het parlement, en dan zal hij weer Mélenchon en zijn partij op zijn pad vinden."