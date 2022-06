De temperaturen in de Bordeaux stijgen als gevolg van klimaatverandering. In juni tikt het kwik bijna de 40 graden aan en de druivenoogst staat onder druk. Kenners maken zich dan ook grote zorgen over het voortbestaan van de Bordeaux-wijnen.

Door hoge temperaturen lijkt de Bordeaux-wijn binnenkort voorgoed te veranderen. Er wordt dan ook geëxperimenteerd met alternatieven. Maar of dat ook in de buurt komt van de oorspronkelijke wijn, is nog maar de vraag.

Merlot en cabernet sauvignon

"De belangrijkste druiven voor een Bordeaux zijn de merlot en de cabernet sauvignon. En dat zijn van oorsprong druiven die niet zo op hitte gesteld zijn", vertelt wijnschrijver Harold Hamersma. Ook de andere druiven die gebruikt mogen worden, kunnen niet goed tegen de hoge temperaturen.

"Temperaturen rond de 40 graden kwamen hier wel voor, maar dan midden augustus", voegt Ilja Gort toe. De wijnboer en kenner woont een deel van het jaar in Frankrijk en merkt dat het klimaat verandert. "Het is half juni en nu is het al 40 graden. In die zin klopt het wel: say goodbye to Bordeaux wines as you know it."

'Er verandert niets'

Volgens de wijnkenners is het niet zo dat de streek dit probleem niet zag aankomen. "In 2003 was er voor het eerst een golf die de productie stillegde, maar toen werd nog gezegd dat het een incident was. Nu is wel duidelijk dat het structureel is", zegt Hamersma.

Ook Gort vindt het onbegrijpelijk dat er niet eerder is ingespeeld op de klimaatverandering. "De maatregelen ertegen houden geen gelijke trend met de toename van de opwarming. Het is een rampzalig scenario wat daar nu aan dreigt te komen. Politici zien al jaren dat het opwarmt. Maar er verandert niets in het beleid."

'De snelheid van een dronken slak'

"Alle druivenrassen zijn gereguleerd in Frankrijk", legt Gort uit. Dus zomaar de formule van de wijn aanpassen gaat niet. Bordeaux-wijnen moeten officieel gekeurd worden voor ze de naam mogen dragen.

En die instantie beweegt niet snel genoeg mee, vindt Gort. "Bordeaux staat niet echt bekend om zijn doortastende maatregelen en snelle ambtenarenapparaat. Ze zijn hier wel bezig, maar het gaat met de snelheid van een dronken slak."

Hittebestendige druiven

Een van de mogelijkheden die de Fransen op dit moment uitproberen, is het gebruiken van andere druiven. Dan gaat het om druivensoorten die wel hittebestendig zijn en dus goed zouden gedijen met warmer weer. "Denk aan druiven uit Portugal en Spanje", aldus Hamersma.

Maar dat andere druiven de smaak soms niet ten goede komen, heeft Gort al ondervonden tijdens een proeverij. "Ik dacht: 'als dat het moet gaan worden... Daar worden we niet vrolijk van'."

Bordeaux-blend

Ook het kweken van de druiven in een ander gebied, zoals in Chili, is geen goede optie. "Dan krijg je een soort Bordeaux-blend, maar die zijn vaak wat zoeter, wat rijper, wat zwoeler en wat makkelijker dan een Bordeaux", zegt Hamersma.

En op die manier gaan de karakteristieke "donkere gelaagdheid van hele interessante en bijzondere wijn die bij de top van de wereld behoort" alsnog voorgoed verloren.