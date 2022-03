Rusland is, tot grote zorgen van wetenschappers, niet toegankelijk voor onderzoek. Kennis uit Rusland vergaren staat nu stil. Ook onderzoek over klimaatverandering, het vakgebied van onderzoeker Jorien Vonk, die nu niet meer naar haar onderzoeksveld kan.

Op de Russische toendra's doet Jorien Vonk, aardwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzoek naar permafrost. Dat is bevroren grond dat nooit helemaal ontdooit.

'We deden de onderzoeken samen'

In die bevroren grond zit koolstof. Als de grond dooit, door klimaatopwarming, komen er meer broeikasgassen vrij. "Rusland, Siberië omvat bijna de helft van het permafrost gebied. Het is dus heel belangrijk om dit gebied in kaart te houden", zegt Vonk.

"Het is zo groot, maar er gebeurt eigenlijk weinig op onderzoeksgebied als je het vergelijkt met Canada en andere landen in Noord-Amerika. Als je kijkt naar puntjes op arctische kaart, waar meetstations staan, zijn er maar een paar in Rusland. De plek waar wij heen gaan is locatietechnisch heel belangrijk, omdat het een klein station is in een grote leegte. We zitten daar al 10, 15 jaar."

Apparatuur

Doordat alle wetenschappelijke instituten in Nederland de samenwerking met Rusland hebben stopgezet, kan de groep wetenschappers van de VU niet meer naar Rusland. "We hebben nog goed contact met de collega's daar, want we deden deze onderzoeken samen."

Er staat nog apparatuur in Siberië, zoals meetstations voor weermetingen. Maar sommige onderzoeksspullen worden elk jaar heen en weer gescheept en dat kan niet vanwege de huidige sancties. Daardoor kan deze zomer waarschijnlijk niet worden afgereisd naar Rusland, mocht het überhaupt al mogelijk zijn.

Eerst een pandemie, nu een oorlog

"Het is een groot probleem", zegt aardwetenschapper Jorien Vonk. "Ook omdat we niet weten hoe lang dit gaat duren én omdat het bovenop twee jaar pandemie komt. Toen was het ook al vrij lastig om in dit soort gebieden te komen."

Jorien Vonk hoopt dat, als de situatie iets stabieler is, wetenschap een van de eerste dingen is die weer kan worden hervat. "Omdat het onafhankelijk is, dat zou het moeten zijn in ieder geval. Voor global goods."