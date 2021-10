Door de hevige regenval van afgelopen zomer in Zuid-Limburg veranderden de akkers van wijnboer Stan Beurskens in een moeras. Veel druiven zijn beschadigd en de oogst, die nu in volle gang is, valt veel lager uit. Een lichtpuntje: "de kwaliteit is goed."

Stan Beurskens uit Vijlen, die zich de grootste wijnboer van Nederland mag noemen, blikt terug op de dag dat Valkenburg overstroomde. Er viel die dag 250 millimeter regen. "In eerste instantie dacht ik dat het mee zou vallen voor ons. Maar het bleek een ramp. De kelder, met vier verdiepingen wijnopslag, liep helemaal onder. Ik ben weleens in Thailand geweest tijdens de moesson. Zo was het hier ook."

'Dramatisch wijnjaar'

Volgens wijnjournalist Harold Hamersma wordt 2021 niet alleen voor Nederland, maar voor heel West-Europa 'een dramatisch wijnjaar'. Landen als Frankrijk en Duitsland hadden te kampen met een relatief koud voorjaar, wat ook gold voor de zomer. Er was sprake van late nachtvorst en heel veel regen.

"De schatting is dat het totale volume aan geproduceerde wijn 30 procent minder is dan vorig jaar. Maar kwalitatief kan het meevallen. Van de druiven die overblijven kan zomaar toch goede wijn komen."

Minder wijn, maar wel van goede kwaliteit

Dat laatste onderschrijft Beurskens. Hij heeft 28 hectare aan wijnranken en produceert 150.000 liter wijn per jaar. Dit jaar zullen dat minder liters zijn dan normaal, maar klagen wil hij niet. Ondanks de mindere oogst verwacht hij wel degelijk kwalitatief goede wijn te kunnen maken."

"Normaal gesproken laten we ongeveer vijftien kwalitatief goede trossen hangen per struik, dat zijn er nu een stuk of tien. Maar wat er hangt, heeft kwaliteit. Daar kunnen we prima wijn van maken."

Meer Nederlandse wijnboeren

Een goede oogst of niet, het aantal wijnboeren in Nederland neemt nog steeds flink toe. Inmiddels zijn er tweehonderd professionele wijnondernemers actief. Zij produceren zo'n 2 miljoen liter wijn per jaar. En er komen ook amateurs bij, die een klein perceeltje beheren.

De vereniging Wijnbouwers der Lage Landen heeft ruim achthonderd leden. Dat zijn vooral hobbyisten, zegt Peter Siebrands van de vereniging. "Het is een booming hobby. De druif gedijt hier tegenwoordig goed. We denken dat dat komt door de stijgende temperaturen. Ook zijn er steeds meer schimmeltolerante druifrassen, die het makkelijker maken om goed te oogsten."

'We worden volwassen'

"Onze wijn wordt steeds volwassener", zegt wijnjournalist Hamersma. "We produceren veel goede wijn en hele slechte, maar over het algemeen stijgt de kwaliteit."

Dat komt volgens hem doordat Nederlandse wijnboeren inmiddels meer weten over de aanplant en druifsoorten. "Is het te koud? Dan krijgen de stokken een hansopje aan. Is het te warm, dan hangen ze er een parasolletje overheen."

Streekproducten

Is er dan helemaal geen minpuntje? Jawel, Nederlandse wijn is relatief duur, maar dat is vooralsnog geen belemmering voor de vele afnemers.

Hollandse wijn wordt gretig afgenomen door sterrenrestaurants, die meeliften op de trend van authentieke streekproducten: varkensvlees van om de hoek, kruiden uit eigen tuin en dus ook, wijn uit eigen streek.