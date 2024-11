In conservatieve kerken overal in de Verenigde Staten is opgeroepen om op Donald Trump te stemmen. Er is de zogenaamde evangelicals veel aan gelegen om hem vandaag opnieuw in het Witte Huis te krijgen.

"Ik geef geen stemadvies," zegt dominee Tim Jones. "Maar als je vandaag de deur uitloopt, zou er geen twijfel moeten zijn over wat een christen moet doen. Stem volgens de Bijbel. Als je dat doet, is het geen moeilijke beslissing."

Geloof en politiek door elkaar heen

Kannapolis, een kleine stad in North Carolina met zo'n 60.000 inwoners, telt tientallen kerken. Een van die kerken is de Resurrection Baptist Church. Hier komen de grootste fans van Donald Trump samen om te bidden, nu ook voor een goede uitkomst van de verkiezingen.

Geloof en politiek lopen hier dwars door elkaar heen. Op de oprit van de kerk staat een bord met de tekst 'stem volgens de Bijbel'. De dominee draagt een speldje van Trump op zijn borst, op zijn auto zien we Trump-bumperstickers. En in een van de kerkbankjes ligt een bord met de tekst 'het is cool om Republikein te zijn'.

Deugdzaamheid en kwaadaardigheid

Trump is het evangelie waar het deze dagen vooral over gaat in de kleine kerk. De dominee vertelt tijdens de dienst een Bijbels verhaal over deugdzaamheid en kwaadaardigheid.

"Ik zeg niet dat je een goede of slechte keuze maakt als je op de Republikeinen of Democraten stemt. Ik vertel je alleen over het verschil tussen de hemel en de hel", vertelt de dominee. "De deugdzamen zijn op hun slechtste dag nog veel beter dan de kwaadaardigen op hun beste dag."

Abortus niet overal legaal

De kerkgangers zijn eensgezind. Als de dominee zijn kerk afkeurend toespreekt over onderwerpen als abortus, homosseksualiteit of seks voor het huwelijk, klinkt er instemmend gebrom uit de kerkbanken en gaan er handen de lucht in. Volgens deze groep kiezers gaat het de verkeerde kant op met Amerika. Zij zijn er heilig van overtuigd dat alleen Trump dat kan herstellen.

In hun ogen liet hij dat al zien in zijn eerste termijn, toen hij drie conservatieve opperrechters benoemde die het landelijk recht op abortus terugdraaiden. "Trump heeft ervoor gezorgd dat abortus niet meer overal legaal is. Daarom stem ik op hem", zegt een kerkganger.

'President van de christenen'

Trump noemt zichzelf dan ook 'de president van de christenen.' Voor hem zijn deze groep kiezers enorm belangrijk. Het aantal christenen in de VS daalt, maar maakt met 60 procent van de bevolking nog steeds een belangrijk deel uit van de kiesgerechtigden.

Dat het gedrag van Trump zelf soms niet helemaal strookt met de christelijke waarden die ze in deze kerk aanhangen, is minder belangrijk. "Trump is niet mijn redder, dat is Jezus. Ik stem niet op de persoon Trump. Ik stem op zijn beleid", laat een kerkganger weten.

'Vertrouwen op Gods plan'

Een stem op de Democraten is nog vele malen erger, vinden ze. "Ik kan niet op een partij stemmen die dingen doet die zo tegenstrijdig zijn met wat duidelijk in de Bijbel staat." De kerkgangers moeten er dan ook niet aan denken dat Kamala Harris de verkiezingen wint. "Dan hebben de kwaadaardigen weer gewonnen", predikt Tim Jones.

Volgens de dominee is dit de reden dat er dit jaar meer christenen gemotiveerd zijn om hun stem uit te brengen. "Deze 5 november zal de opkomst nog veel hoger zijn dan de evangelische stem bij de vorige verkiezingen", zegt hij. Als de dienst bijna is afgelopen, wordt er gebeden voor de winst van Trump. "Maar God zal toelaten wie Hij wil in het Witte Huis. We moeten vertrouwen op Gods plan."