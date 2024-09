Veel Amerikanen overwegen dit jaar opnieuw op Donald Trump te stemmen. In Bakersfield, Californië, wordt duidelijk dat de hoge inflatie velen terugdrijft naar de oud-president. Ze geven hem het voordeel van de twijfel.

Op nog geen 2 uur rijden van het progressieve Los Angeles ligt Bakersfield, de meest conservatieve stad van Californië. Langs de snelweg naar de stad staan grote pro-Trump-borden in de weilanden. 'Maak brandstof en voedsel weer betaalbaar', is een boodschap die overal te zien is met daarboven de naam van Trump en zijn running mate JD Vance.

Oliestad stemt op Trump

De slogan doet het goed in dit gebied, waar ze hun geld verdienen met olie en landbouw. Het zijn juist deze sectoren die de afgelopen jaren zwaar getroffen zijn door de snel oplopende inflatie waardoor alles duurder is geworden en veel Amerikanen nog maar amper rond kunnen komen.

"Dit is een oliestad. Als de olie-industrie verdwijnt, blijft er hier niks over", zegt oliewerker Brandon Turner. We spreken hem en zijn collega Jeremy Brown in Pappy's Coffee Shop, waar veel arbeiders vroeg in de ochtend ontbijten voordat ze naar het werk gaan.

'Het is een rollercoaster'

Turner en Brown werken allebei in de olie-industrie, net als vele anderen in Bakersfield. Ze houden van het harde werk in de hitte maar zijn vandaag gedwongen vrij. De fabriek ligt stil vanwege restricties op olieboringen. De dalende olieproductie zorgt voor grote onzekerheid in hun leven.

"Ik vind het beangstigend hoe de politiek ons leven beïnvloedt," zegt Turner. "We zouden nu aan het werk moeten zijn." Brown knikt instemmend: "Het is een rollercoaster. Eerst werkten we 7 dagen per week, nu maken we nog maar nauwelijks uren."

Zwoegen om rond te komen

De zorgen over hun toekomst zijn groot. "Ik heb drie kinderen en een vrouw. We wonen in een goede buurt, de kinderen gaan naar goede scholen. Als de olie-industrie stopt, is dat allemaal verleden tijd," vertelt Turner bezorgd."We worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen," vult Brown aan.

"Ik zie mensen in de supermarkt hun portemonnee opentrekken, hun geld tellen, en de kosten van het eten in hun mandjes optellen omdat ze maar weinig te besteden hebben. Dat is wie wij zijn geworden." Voor inwoners van Bakersfield zou nog eens 4 jaar een Democraat in het Witte Huis desastreus zijn, vinden ze.

Verbetering is niet te merken

Op papier draait de economie op volle toeren. De werkloosheid was nog nooit zo laag en de inflatie neemt de laatste maanden af. Maar de gemiddelde Amerikaan merkt daar weinig van. Dat proeven we ook in Bakersfield.

"We hebben iemand nodig die voor ons opkomt," zegt Brown. Daarom is de keuze voor Donald Trump bij de komende verkiezingen voor hen vanzelfsprekend. "Ik stem op Trump, ook al mag ik hem niet," zegt Turner. "Maar hij is beter dan Harris. In zijn tijd hadden we werk, en het ging goed met ons."

'Allemaal de schuld van de regering'

De afgenomen olieproductie heeft geleid tot hogere brandstofprijzen, wat niet alleen de olie-industrie treft, maar ook de lokale landbouw. "Onze benzine komt uit die heuvels," vertelt boer Daniel Palla. "Dit is een agrarisch gebied. Hier wordt ons voedsel geproduceerd."

Voor Palla, die amandelen en pistachenoten verbouwt, zijn de stijgende brandstofkosten een probleem. Hij zou graag een nieuwe teelt beginnen, maar door de hoge inflatie heeft hij die plannen in de ijskast moeten zetten. "Dit is allemaal de schuld van de huidige regering. Biden en Harris hadden 4 jaar om de inflatie onder controle te krijgen, maar dat is niet gelukt."

Democraten niet populair bij boeren

Hoewel de inflatie nu stabiliseert, blijft het vertrouwen in een Democratische presidentskandidaat laag onder boeren die hard getroffen zijn door de inflatie. "De economie is in slechte staat," zegt een andere boer op de lokale Farmers Market. "De hoge benzineprijzen dwingen ons hogere prijzen te vragen voor ons voedsel om de kosten te dekken."

Boeren neigen dan ook meer naar Trump. "Hij zegt soms vreemde dingen, maar dat weerhoudt me er niet van om op hem te stemmen," zegt April Verhoef, ook een lokale boer. "Zijn beleid was goed voor ons. De benzineprijzen waren lager. Hij is een zakenman en bekijkt dingen ook op die manier."