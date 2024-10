Door de aanvallen van Israël op Libanon zijn inmiddels miljoenen burgers op de vlucht. Noodopvanglocaties raken vol en hulp van de overheid is er nauwelijks, waardoor mensen noodgedwongen buiten slapen. Dat ziet ook oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen.

Volgens de Libanese overheid zijn er inmiddels 1,2 miljoen mensen op de vlucht in het gebied. Sommige Libanezen slapen daarom bij familie, in noodopvanglocaties of op straat. Maar er is ook een groep die naar een vluchtelingenopvang in de Libanese bergen gaat. Volgens oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen - die een kijkje nam in het kamp - kan Libanon de situatie amper aan. "Er heerst totale chaos."

Schuilen in scholen

Met name in het zuiden van Libanon vinden er dagelijks bombardementen plaats door Israëlische troepen. Ook vandaag is er een post van de Verenigde Natie (VN) beschoten.

Melissen ziet dat veel mensen in het gebied zich schuilhouden in tentenkampen of in scholen waar sjiitische vluchtelingen worden opgevangen die gevlucht zijn voor Hezbollah. De Libanese overheid is daar niet blij mee, vertelt hij.

Overheid wil geen tentenkampen

Volgens de oorlogsverslaggever is de Libanese overheid 'allergisch' voor georganiseerde tentenkampen: "want dan wordt het misschien wel permanent", legt hij uit. Daarom moeten de Libanezen het zelf opzetten, zoals de opvang in publieke schoolgebouwen waar veel vluchtelingen zitten.

Toch is die opvang niet van lange duur, doordat de overheid per november de scholen weer open wil stellen. "Dat maakt mensen wanhopig want zij moeten dan gewoon weer weg", zegt Melissen.

Tweede Gaza?

En waar kunnen zij dan naartoe? Volgens Melissen wordt het lastig om de vluchtelingen terug naar huis te sturen omdat huizen zijn weggevaagd door bombardementen en ze erg bang zijn om terug te keren, zeker in het diepe zuiden van Libanon waar hevige gevechten zijn.

"Het is totaal ontwrichtend. Economisch was het al chaos, politiek ook. En nu door de vluchtelingenstroom nog meer." En hij verwacht dat deze situatie voorlopig zal aanhouden. "Mensen in het gebied denken een soort Gaza worden. Zij houden er rekening mee dat ze in een lange oorlog zitten."