Lang stonden voor- en tegenstanders van premier Netanyahu recht tegenover elkaar in Israël. Tot de aanvallen van Hamas, een jaar geleden. Een groot deel van de bevolking werd gemobiliseerd en er ontstond meer eensgezindheid.

Anat Arbel is al jaren fel tegenstander van premier Benjamin Netanyahu. Eitan Turgeman werd dat na 7 oktober vorig jaar. Allebei vinden ze dat hun regering gefaald heeft. Anat: "In het leger werk je samen met mensen met een andere politieke overtuiging. Dat deed me inzien dat er ondanks de verschillen ook dingen zijn die ons verbinden."

Anat Arbel wil dat Netanyahu vertrekt

Protesteren tegen de regering

De Israëlische protestbeweging Pink Front was lange tijd niet te missen in de straten van onder andere Tel Aviv. In knalroze kleding en met luide trommels protesteerden ze tegen de rechtsstatelijke hervormingen van de regering van premier Benjamin Netanyahu.

Nog altijd draagt Anat het liefst iets roze. Al is het maar een oorbel of een slipper. Maar de afgelopen maanden had ze toch vooral legergroen aan. Op een basis een paar kilometer van Gaza deed ze inlichtingenwerk. Dat had ze een jaar geleden niet gedacht. Maar dienen in het leger hoort bij het leven in Israël, waar vrijwel iedereen reservist is.

'Verbonden ondanks verschillen'

In het begin vond Anat het lastig om haar protestbeweging en de politiek los te laten, vertelt ze. "Maar een van de mooie dingen van het leger is dat je met allerlei mensen samenwerkt. Ook mensen met een heel andere politieke overtuiging. Het deed me inzien dat er ondanks de verschillen ook dingen zijn die ons verbinden."

Uiteindelijk zijn het protest tegen de Israëlische regering en de oorlog in Gaza voor Anat onderdeel van dezelfde strijd. "Zowel in het roze als in het groen strijd ik voor het voortbestaan van Israël."

Behoefte aan nieuwe verkiezingen

Intussen is Netanyahu nog steeds aan de macht. En hij lijkt die niet op te willen geven. Anat hoopt dat er ondanks dat snel nieuwe verkiezingen komen. Deze oorlog kan niet eindeloos duren, zegt ze.

"Het kan toch niet zo zijn dat er nog steeds Israelis gegijzeld worden door Hamas? En dat orthodoxe joden niet hoeven te dienen in het leger, in deze tijden van oorlog?" Wat haar betreft is het de hoogste tijd 'dat Netanyahu en zijn conservatie regering opstappen en dat er verkiezingen komen'."

Eitan Turgeman hoop dat links en rechts gaan samenwerken

'Hel op aarde'

Op 7 oktober vorig jaar meldde Eitan Turgeman zich bij zijn eenheid. Meteen vertrokken ze naar het terrein van het muziekfestival Supernova Sukkot Gathering, dat aangevallen was door Hamas. "Wat ik daar zag, zal ik bij me dragen tot de dag dat ik sterf. Het was de hel op aarde."

Voor de aanslagen van Hamas was de kindertandarts en vader van drie aanhanger van premier Netanyahu en zijn regering. "Ik plaats mezelf rechts van het centrum op de politieke kaart. Vrij stevig rechts zelfs." Met protestbewegingen als het Pink Front had hij niet veel op.

'Regering heeft gefaald'

Maar het vertrouwen dat Eitan had in Netanyahu verdween die middag in oktober, toen hij zag wat was aangericht op het muziekfestival. "Ik besefte dat onze regering gefaald had. Netanyahu noemt zichzelf 'Mister Security', nou dat is mooi niet waar gebleken. Hij heeft zich in slaap laten sussen en Hamam voor zijn ogen laten groeien."

Niet lang na 7 oktober nam Eitans eenheid deel aan de inval in Gaza. Terwijl hij zijn eenheid instrueerde sloeg er een explosief in in de muur direct naast hem. Hij werd drie verdiepingen naar beneden geslingerd en kwam tussen Hamasstrijders te recht. Uiteindelijk wist zijn eenheid hem te redden en werd hij per helikopter geëvacueerd.

Links en rechts verenigd

Nog altijd is Eitan aan het revalideren, wat hem de tijd gaf om na te denken over een politieke oplossing. Samen met linkse vrienden startte hij de beweging Tikun, wat 'Fix het' betekent in het Hebreeuws. Eitan is ervan overtuigd dat Israël een regering van nationale eenheid nodig heeft. "Links en rechts verenigd in de politiek, zoals soldaten dat in het leger zijn. Zo kan er gebouwd worden aan vertrouwen in de staat."

Het leiderschap van Israël heeft afgedaan voor Eitan, en dat moet gerepareerd worden voor Israël verder kan. Maar eerst moet 'de klus' in Gaza en in het noorden van Israël geklaard worden, zegt hij. "De Israëlische grenzen moeten worden veiliggesteld. De gijzelaars moeten thuiskomen. Dan kunnen we weer politiek gaan bedrijven."