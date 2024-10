De situatie van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever is na een jaar oorlog tussen Israël en Hamas alleen maar verslechterd. Hoop op hulp van de internationale gemeenschap hebben ze niet meer, vertellen de Palestijnse Rita Natsheh en Tamari Tamimi.

De bewegingsvrijheid van Palestijnen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever wordt steeds verder ingeperkt. Het lukt veel mensen in het gebied niet eens meer om naar het werk te gaan.

Constante dreiging

Het gaat er niet goed met de economie, de prijzen blijven stijgen. En ondertussen is er de constante dreiging van geweld. Van een inval van het Israëlische leger. Of van Israëlische kolonisten.

En dan is er de oorlog in Gaza. "De hele wereld kijkt toe hoe er genocide wordt gepleegd", zegt de Palestijnse ondernemer en politica Rita Natsheh vanuit Oost-Jeruzalem. "Er worden burgers gedood zonder dat er ook maar enige regel of beperking door Israël gerespecteerd wordt."

'Niemand heeft ingegrepen'

Dat het zo zou lopen, voorspelde politicoloog Tamara Tamimi al een jaar geleden, toen EenVandaag haar sprak in haar woonplaats Ramallah. Het maakt haar woest.

"Mijn bloed wordt vergoten, mijn leven wordt verpest, zodat er een Joodse staat gesticht kan worden op mijn kosten. We hebben het allemaal live gestreamd zien worden, en niemand heeft ingegrepen", zegt Tamimi.

Rita Natsheh en Tamara Tamimi vertellen over het leven op de Westelijke Jordaanover, een jaar na de aanslagen op 7 oktober

'Onmogelijk weer op te bouwen'

Volgens Natsheh heeft Israël het afgelopen jaar 'zijn ware gezicht laten zien'. "Het gaat ze niet om Hamas. Ze bombarderen Gaza tot moes, zodat het onmogelijk is om het ooit nog op te bouwen."

De politica is ervan overtuigd dat Israël de Gazastrook opnieuw wil bezetten, om zo 'de volledige controle te houden'.

Duizenden mensen opgepakt

Het extreme geweld dat in Gaza plaatsvindt, is Natsheh in Oost-Jeruzalem en Tamimi in Ramallah bespaard gebleven. Maar dat betekent niet dat ze in rust en veiligheid leven. Er vonden het afgelopen jaar honderden acties van de Israëlische politie en het leger plaats op de Westelijke Jordaanoever.

Volgens Rita zijn er duizenden mensen opgepakt. Velen zitten nog steeds vast, zonder enige vorm van proces. "Een 'verkeerde' Facebookpost kan al reden zijn om je op te pakken."

Dorpsgenoot neergeschoten

Israëlische kolonisten onteigenen nog altijd met geweld land van Palestijnen, en worden daarbij beschermd door het Israëlische leger. Dat leidt regelmatig tot geweld.

Tamimi's moeder en zus merken dat dagelijks, vertelt de politicoloog. Zij wonen op het platteland naast een illegale nederzetting. Een paar weken geleden werd een dorpsgenoot neergeschoten door kolonisten, zonder duidelijke reden.

Economie ligt plat

Ook de economische situatie op de Westelijke Jordaanoever is sinds 7 oktober vorig jaar flink verslechterd. Voor die tijd brachten toeristen nog wat geld in het laatje, en konden Palestijnen nog in Israël werken en geld verdienen.

Die inkomsten zijn allemaal opgedroogd. De Palestijnse economie ligt volledig op zijn gat.

Hoop vervlogen

Waar Natsheh en Tamimi een jaar geleden nog wat hoop koesterden, is die nu volledig vervlogen. Volgens Tamimi hebben de Palestijnen onterecht hun hoop gevestigd op het Westen. Amerika en Europa hebben de Palestijnen laten vallen, vindt ze.

"Onze natuurlijke bondgenoten zijn de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen. Zij weten wat het betekent om gekoloniseerd te worden, zij weten wat etnische zuiveringen zijn, zij kennen apartheid. Zij hebben het allemaal meegemaakt."

De rekening van Europa

Natsheh deelt die analyse. "Ik heb het gevoel dat wij de rekening betalen voor het Europese antisemitisme van de vorige eeuw. Wij moeten plaats maken voor joden die zijn gevlucht voor jodenhaat in Europa."

Antisemitisme, stelt Tamara, is niet ontstaan in het Midden-Oosten, maar daar betalen ze er wel de rekening voor. "Het zionistische, koloniale project van de staat Israël was een reactie op Europees antisemitisme: de Holocaust."

Iedereens menselijkheid accepteren

Het begin van een oplossing voor het conflict moet dan ook uit Europa komen, zegt Rita. "Kunnen jullie de jodenhaat stoppen? Kunnen jullie ze niet accepteren als gewone burgers? Zodat ze niet hoeven te vluchten naar Israël?"

"Dan hoeft er geen Palestijns bloed meer te vloeien. Dit conflict eindigt pas als alle mensen geaccepteerd worden als mens. En als de rechten van alle mensen geaccepteerd worden, of ze nou moslim, christelijk of joods zijn."